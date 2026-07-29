На Землі масово вимирають комахи: одна зміна може врятувати мільйони

Дослідники виявили простий спосіб захистити комах, майже половина яких сьогодні перебуває під загрозою зникнення.

40 % видів комах на планеті сьогодні перебувають під загрозою зникнення у найближчі десятиліття. Основними причинами вважаються втрата середовища існування, забруднення, патогени, інвазивні види та зміна клімату. Але тепер вчені, схоже, знайшли спосіб захистити комах від вимирання — знадобиться лише одна зміна, пише Science Alert.

Ще одним фактором вразливості комах є штучне освітлення в нічний час, оскільки воно порушує природну поведінку комах. Відомо, що понад 60 % комах ведуть нічний спосіб життя, а тому будь-яке штучне освітлення в їхньому середовищі існування впливає на них у години найбільшої активності.

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Ця проблема є досить поширеною: по всьому світу яскраві натрієві та світлодіодні лампи постійно освітлюють навколишнє середовище. Зазначимо, що штучне освітлення надзвичайно важливе для безпеки людей, зокрема вздовж доріг, тротуарів, залізниць та у міському середовищі.

У новому дослідженні команда з Інституту аналізу змін біорізноманіття імені Лейбніца в Німеччині, схоже, знайшла те, що може вирішити проблему штучного освітлення та вимирання комах. Ще важливішим є те, що новий метод не впливає на потреби людей.

Попередні дослідження вже показали, що комахи можуть реагувати на штучне освітлення кількома способами: деяких це світло приваблює, і тому до ранку вони або гинуть від виснаження, або стають жертвами хижаків; інші комахи уникають штучного світла, а тому деякі території стають недоступними для них. Тому глобальне збільшення світлового забруднення та освітлення нічного неба в останні десятиліття становлять серйозну загрозу для різноманіття комах.

У новому дослідженні вчені виявили, що при використанні штучного освітлення протягом усієї ночі певний тип світла може врятувати мільйони комах по всьому світу. Дослідження було проведено на шести різних залізничних платформах: до початку експерименту всі ці станції освітлювалися серією натрієвих ламп високого тиску теплого білого світла з колірною температурою 2000 кельвінів.

У ході дослідження вчені розділили локації на дві групи:

у двох приміщеннях лампи замінили на світлодіоди холодного білого світла з колірною температурою 4000 К;

у двох локаціях лампи замінили на світлодіоди бурштинового світла з колірною температурою 1800 К;

дві локації залишалися контрольними.

Вчені також використовували пастки для збору комах у період з липня по жовтень 2023 року та з квітня по червень 2024 року, а потім проаналізували зразки за допомогою зображень на основі штучного інтелекту та метабаркодингу ДНК.

Результати показали, що оптимізація джерел світла в нічний час може допомогти врятувати мільйони комах. Бурштинові світлодіодні лампи (1800 К) з низьким вмістом синього світла приваблювали значно менше особин і видів, а також таксонів, що перебувають під загрозою зникнення та охороняються законом, ніж звичайні холодні білі світлодіоди (4000 К) та натрієві лампи високого тиску (2000 К).

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