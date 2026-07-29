На Земле массового вымирают насекомые: одно изменение может защитить миллионы

Исследователи раскрыли простой способ защитить насекомых, почти половина из которых сегодня находятся под угрозой исчезновения.

40% видов насекомых на планете сегодня находятся под угрозой исчезновения в ближайшие десятилетия. Основными причинами считаются потеря среды обитания, загрязнение, патогены, инвазивные виды и изменение климата. Но теперь ученые, похоже, нашли способ защитить насекомых от вымирания — потребуется всего одно изменение, пишет Science Alert.

Еще одним фактором уязвимости насекомых является искусственное освещение в ночное время, поскольку оно нарушает естественное поведение насекомых. Известно, что более 60% планеты ведут ночной образ жизни, а потому любое искусственное освещение в их среде обитания влияет на них в часы наибольшей активности.

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Эта проблема широко распространена: по всему земному шару яркие натриевые и светодиодные лампы постоянно освещают окружающую среду. Отметим, что искусственное освещение чрезвычайно важно для безопасности людей, в том числе вдоль дорог, тротуаров, железных дорог и в городской среде.

В новом исследовании команда из Института анализа изменений биоразнообразия имени Лейбница в Германии, похоже, нашли то, что способно решить проблему искусственного света и вымирания насекомых. Еще более важно то, что новый метод не влияет на потребности людей.

Предыдущие исследования уже показали, что насекомые могут реагировать на искусственное освещение несколькими способами: некоторых этот свет привлекает, а потому до утра они либо умирают от истощения, либо от хищников; другие насекомые избегают искусственного света, а потому некоторые территории становятся недоступными для них. Поэтому глобальное увеличение светового загрязнения и осветление ночного неба в последние десятилетия представляют серьезную угрозу для разнообразия насекомых.

В новом исследовании ученые обнаружили, что при использовании искусственного освещения всю ночь тип света может защитить миллионы насекомых по всему земному шару. Исследование было проведено на шести различных железнодорожных платформах: до начала эксперимента все эти станции освещались серией натриевых ламп высокого давления теплого белого света с цветовой температурой 2000 Кельвинов.

В ходе исследования ученые разделили локации на две группы:

на двух локациях лампы заменили на светодиоды холодного белого света с цветовой температурой 4000 К;

на двух локациях лампы заменила на светодиоды янтарного света с цветовой температурой 1800 К;

две локации оставались контрольными.

Ученые также использовали ловушки для сбора насекомых в период с июля по октябрь 2023 года и с апреля по июнь 2024 года, а затем проанализировали образцы с помощью изображений на основе искусственного интеллекта и метабаркодинга ДНК.

Результаты показали, что оптимизация источников света в ночное время может позволить защитить миллионы насекомых. Янтарные светодиодные лампы (1800 К) с низким содержанием синего света привлекали значительно меньше особей и видов, а также находящихся под угрозой исчезновения и охраняемых законом таксонов, чем обычные холодные белые светодиоды (4000 К) и натриевые лампы высокого давления (2000 К).

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