Вчені протягом 30 років спостерігали за пінгвінами в Антарктиді: виявили щось справді дивне (фото)

Експерти присвятили два десятиліття вивченню пінгвінячого посліду з космосу — їм вдалося виявити щось справді дивне.

У новому дослідженні американські вчені використали дані супутникових знімків за три десятиліття для вивчення змін кольору посліду пінгвінів. Результати показали дещо справді дивне: зміна клімату погіршує раціон антарктичних пінгвінів Аделі, пише Science Focus.

Таким чином, вченим вперше вдалося виявити взаємозв’язок між кількістю риби в раціоні пінгвінів та обсягом морського льоду поблизу їхніх колоній. Загальне скорочення морського льоду в Південному океані за період дослідження було пов’язане зі збільшенням кількості криля в раціоні пінгвінів. Це, у свою чергу, було пов’язане зі зменшенням шансів на виживання окремих пташенят та скороченням розмірів колоній.

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За словами головного автора дослідження, доктора Кейсі Янгфлеша з Клемсонського університету, по суті, супутники вперше дали вченим змогу зробити те, що раніше вважалося неможливим. Зазначимо, що інновація полягає не в самій супутниковій технології, а в можливості використовувати базу даних супутникових знімків у поєднанні з сучасними геохімічними, статистичними та обчислювальними інструментами. Ніхто не планував використовувати ці дані для моніторингу морських птахів, але тепер вчені довели, що це можливо.

У ході дослідження вчені проаналізували зміни у посліді антарктичних пінгвінів Аделі з 1984 по 2013 рік. Результати показали спектральну сигнатуру посліду, що допомогло визначити, чим харчувалися пінгвіни, а також те, як змінювався їхній раціон. Зазначимо, що доктор Янгфлеш сам збирав зразки посліду пінгвінів в Антарктиді та проаналізував їх у лабораторії, щоб визначити, який відтінок посліду відповідає якому джерелу їжі. Дані вказують на те, що у пінгвінів, раціон яких переважно складається з криля, послід зазвичай більш рожевий, а у тих, хто харчується рибою, — більш білий.

Колір посліду пінгвінів може свідчити про значні зміни рівня льоду та екологічні зміни в Антарктиді Фото: Clemson University

Команда також порівняла ці дані зі спектральним аналізом супутникових знімків за три десятиліття, завдяки чому їй вдалося зробити висновки щодо еволюції раціону пінгвінів, не відвідуючи багаторазово кожне місце на замерзлому континенті.

До речі, попередні дослідження також показали, що криль — менш калорійна вечеря для пінгвінів, ніж риба. Наприклад, пташенята, що харчуються рибою, як правило, витриваліші і, отже, мають більше шансів вижити в сувору антарктичну зиму, ніж їхні родичі, що харчуються крилем. На жаль, зменшення морського льоду означає, що в раціоні пінгвінів стає дедалі більше криля, а риби — дедалі менше.

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