Когда была сделана первая фотография полного солнечного затмения: ответ может удивить (фото)

Первая в истории фотография полного солнечного затмения на удивление может конкурировать с некоторыми современными снимками этого явления.

Первая фотография полного солнечного затмения на самом деле не является фотографией в привычном нам смысле. Это дагеротип и сделан он был 175 лет назад, пишет IFLScience.

28 июля 1851 года произошло очередное полное солнечное затмение, которое длилось всего 221 секунду. Фотограф из Пруссии Иоганн Юлиус Фридрих Берковский вошел в историю как человек, который сделал первую фотографию полного солнечного затмения. Оно происходит, когда Земля, Луна и Солнце выровнены таким образом, что Луна находится между нашей планетой и звездой и закрывает собой солнечный диск.

Берковский работал в Кенигсбергской обсерватории, расположенной в современном Калининграде. Он был одним из самых искусных дагеротипистов города.

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Первая фотография полного солнечного затмения на самом деле не является фотографией в привычном нам смысле. Это дагеротип и сделан он был 175 лет назад Фото: IFLS

Дагеротипия — это ранняя форма фотографии. Дагеротиписты использовали медный лист, покрытый серебром и обрабатывали его специальными химическими веществами, которые делали лист светочувствительным. Затем его экспонировали в камере столько времени, сколько было необходимо для запечатления нужно объекта. После этого листы подвергали химической обработке для сохранения изображения.

Берковский использовал экспозицию в 84 секунды и небольшой 6-сантиметровый рефракторный телескоп, подключенный к гелиометру. В результате получилась первая в истории фотография Солнца, которое закрывает собой Луна.

Фотография полного солнечного затмения, сделанная в Мексике в 2024 году Фото: IFLS

Этот дагеротип имеет на удивление высокое качество и даже может конкурировать с некоторыми современными снимками полного солнечного затмения. На дагеротипе видна корона Солнца. Это внешняя част атмосферы нашей звезды, которую с Земли можно увидеть только во время полного солнечного затмения.

Дагеротипы перестали создавать во второй половине XIX века с появлением более качественных и дешевых фотографий.

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