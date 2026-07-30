Взрывная волна черной дыры простирается на 300 000 световых лет: такое увидели впервые (фото)

Астрономы впервые показали, что черные дыры влияют на более обширные участки космоса с помощью ударной волны поразительной мощности.

Ученые обнаружили, что ветры, создаваемые сверхмассивными черными дырами, в 100 раз мощнее, чем считалось ранее. При этом они переносят энергию на расстояние в примерно 300 000 световых лет. Это открытие показывает, что черные дыры влияют на пространство даже за пределами галактик, в которых они находятся. Исследование опубликован в журнале Nature Astronomy, пишет Phys.

Фотография скопления галактик с ярким квазаром в центре Фото: phys.org

Черные дыры известны тем, что они поглощают материю, но они также выбрасывают газ в виде мощных ветров. Раньше ученые считали, что эти ветры концентрируются только внутри галактик, где находятся черные дыры, но новое исследование показало, что это не так.

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Астрономы впервые показали, что черные дыры влияют на более обширные участки космоса с помощью ударной волны поразительной мощности. Ученые надеются в будущем дополнительно уточнить, какое влияние черные дыры оказывают на окружающий космос.

Астрономы впервые показали, что черные дыры влияют на более обширные участки космоса с помощью ударной волны поразительной мощности. Иллюстрация Фото: phys.org

Астрономы использовали рентгеновский космический телескоп XRISM для наблюдения за активностью квазара H1821+643, который находится на расстоянии примерно в 3,4 миллиарда световых лет от нас. Квазары представляют собой очень яркие объекты, создаваемые сверхмассивными черными дырами, которые активно поглощают межзвездный газ.

Данная черная дыра быстро набирает массу за счет поглощения газа и находится в галактике в центре скопления галактик, где она вызывает турбулентность в окружающем горячем газе, выпускающем рентгеновское излучение. Ее родная галактика имеет размер примерно 30 000 световых лет, а размер скопления составляет более 300 000 световых лет.

Исследование показало, что горячий газ, окружающий черную дыру, выбрасывается с огромной скоростью и рассеивается на большой площади из-за турбулентности. Астрономы выяснили, что черная дыра посылает в космос поток газа, который простирается на 300 000 световых лет. Пи этом данный ветер переносит энергию, которая примерно в 100 раз больше, чем предполагалось ранее, и эквивалентна нескольким миллиардам взрывов сверхновых. Так взрываются массивные звезды в конце своей жизни.

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