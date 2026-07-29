Обнаружен неожиданный космический повар: черная дыра готовит "красную картошку" (фото)

Астрономы выяснили, почему в далекой и древней галактике звезды не формируются так, как должны.

Ученые сделали важное открытие, которое поможет лучше понять, как соседние галактики взаимодействуют и, иногда, мешают эволюции друг друга. Главными героями данного исследования стали галактика с прозвищем "красная картошка" и сверхмассивная черная дыра, которая мешает ей создавать новые звезды. Хотя расстояние между ними составляет 200 000 световых лет. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы обнаружили странную древнюю галактику, которая по форме напоминает картошку и на снимках имеет красный цвет. Официально она названа MQN01 J004131.9-493704 и на находится на расстоянии примерно 11,7 миллиардов световых лет от нас. Из-за своего внешнего вида галактика получила прозвище "красная картошка" и она видна такой, какой она была, когда Вселенной было около 2 миллиардов лет.

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Эта галактика окружена огромным облаком из холодного и плотного газа, а значит в ней должны активно формироваться звезды. Но этого не происходит. Астрономы выяснили, почему в далекой галактике звезды не формируются так, как должны.

"Мы обнаружили, что на этой космической кухне есть повар", — говорят ученые.

Внизу видна галактика "красная картошка", окруженная облаком из холодного газа. Вверху видна соседняя галактика и струя черной дыры Фото: NASA

Как показало исследование, проведенное с помощью рентгеновского космического телескопа Чандра, сверхмассивная черная дыра в соседней галактике провоцирует появление турбулентности в газовом облаке, окружающем "красную картошку". Это приводит к тому, что газ нагревается, а потому не может сжиматься под действием гравитации и это препятствует образованию новых звезд в галактике.

Хотя сверхмассивная черная дыра расположена в галактике, находящейся примерно в 200 000 световых годах от "красной картошки", она выпускает очень длинную энергетическую плазменную струю, которая нагревает газовое облако, окружающее соседнюю галактику.

По слова астрономов, из-за этого "красная картошка" не сможет производить новые звезды с той скоростью, которая ожидается для аналогичных галактик в ту же космическую эпоху. Интересно, что в галактике, где находится огромная черная дыра, новые звезды активно формируются.

Это открытие поможет лучше понять, как соседние галактики взаимодействуют и, иногда, мешают эволюции друг друга.

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