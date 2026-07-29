Должна была взорваться: получена первая фотография компаньона звезды Бетельгейзе (фото)

Астрономы получили доказательство того, что у знаменитой звезды Бетельгейзе действительно есть звезда-компаньон. Именно она является решением загадки огромной красной звезды.

С помощью Очень большого телескопа (VLT) астрономы получили первое в истории изображение неуловимой звезды-компаньона, которая вращается вокруг одной из самых известных и ярких звезд – Бетельгейзе. Эта фотография подтверждает, что у красного сверхгиганта действительно есть компаньон — Бетельгейзе В. Именно он отвечает за загадочное потемнение знаменитой звезды, которое, как считалось, указывает на ее близкую смерть в виде масштабного космического взрыва. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

Бетельгейзе — это красный сверхгигант в созвездии Ориона, который находится на расстоянии примерно 650 световых лет от Земли. Эта звезда почти в 800 раз больше Солнца и в тысячи раз ярче нашей звезды.

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Бетельгейзе — это красный сверхгигант в созвездии Ориона Фото: wikipedia

Бетельгейзе находится в заключительной стадии своей жизни, а потому должна взорваться сверхновой. Это будет настолько яркий взрыв, что будет виден с Земли даже днем. Сейчас астрономы знают, что Бетельгейзе не взорвется в ближайшем будущем, а произойдет это через тысячи лет.

Звезда Бетельгейзе отмечена белым кругом, рядом видна звезда Бетельгейзе В Фото: ESO

Но в 2019 и в 2020 году Бетельгейзе значительно снизила свою яркость, что привело к предположению о том, что она скоро взорвется. Хотя периодическое изменение яркости звезды наблюдается уже более 1000 лет. В 2024 году астрономы впервые заявили о том, что секрет Бетельгейзе состоит в том, что это не одиночная, а двойная звезда, которая имеет компаньона — Бетельгейзе В. Именно за соседняя звезда закрывает периодически собой красного сверхгиганта и таким образом его яркость падает.

Бетельгейзе находится в заключительной стадии своей жизни, а потому должна взорваться сверхновой Фото: ESO

Теперь же астрономы получили первое в истории изображение этой звезды, которое доказывает, что она действительно существует. Ранее ученые считали, что звезда Бетельгейзе В имеет примерно такую же массу, как и Солнце, но оказалось, что это не так. Новые данные показали, что масса звезды-компаньона примерно в два-три раза больше массы Солнца. Также Бетельгейзе В намного ярче нашей звезды.

Астрономам еще нужно выяснить, как эта неуловимая звезда может повлиять на дальнейшую судьбу Бетельгейзе. Возможно, она ускорит процесс ее старения и приведет к более раннему взрыву сверхновой, чем предполагают текущие модели.

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