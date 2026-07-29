Сколько длится день на планетах Солнечной системы: ответ может удивить

Самая большая планета Солнечной системы имеет самый короткий день. У самой маленькой планеты он самый длинный.

Начиная с 1973 года ученые измеряют продолжительность суток на Земле. Исследования показали, что с 2020 года скорость вращения Земли вокруг своей оси немного повысилась, что привело к сокращению продолжительности суток. Самый короткий день за всю историю наблюдений был зафиксирован 5 июля 2024 года. Тогда вращение Земли ускорилось на 1,66 миллисекунд. 10 июля 2025 года оно ускорилось на 1,36 миллисекунд и с тех пор ученые наблюдают постепенное снижение ускорения вращения Земли. Никто не знает, чем вызвана эта аномалия, но считается, что скоро вращение Земли вокруг своей оси снова начнет замедляться, как это происходило и раньше. Таким образом сутки на Земле будут постепенно становиться длиннее, хотя обычные люди этого просто не заметят, ведь увеличение продолжительности дня составит миллисекунды. На какой планете Солнечной системы самый короткий день, а на какой – самый длинный? Об этом пишет Фокус.

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На Земле солнечный день, от рассвета до рассвета, длится 24 часа, но сидерический день, время, за которое Земля совершает полный оборот вокруг своей оси относительно других звезд, а не Солнца, составляет 23 часа 56 минут 4 секунды. Солнечный и сидерический день различаются по длительности и на некоторых других планетах.

Сколько длится день на Меркурии

Меркурий Фото: NASA

Самая маленькая планета, которая находится ближе всего к Солнцу, называется Меркурий. На этой планете самый длинный день в Солнечной системе. Если сидерический день на Меркурии продолжается 58 земных дней, то солнечный день — 176 земных суток. Это почти полгода на Земле. В то же время, из-за того, что Меркурий имеет короткую орбиту вокруг Солнца, год на этой планете продолжается всего 88 земных дней. Это самый короткий год в Солнечной системе.

Сколько длится день на Венере

Венера Фото: ESA

Венере совершает полный оборот вокруг своей оси за 243 земных дня, но солнечный день продолжается 117 земных дней. Из-за того, что Венера имеет очень медленное вращение вокруг своей оси, сутки на планете длятся дольше, чем год, который составляет 225 земных суток.

Сколько длится день на Марсе

Марс Фото: NASA

Солнечные сутки на Марсе называются сол и они имеют большую продолжительность, чем на Земле — 24 земных часа и 39 минут. Марс находится дальше от Земли, а значит имеет более длинную орбиту. Поэтому год на Красной планете продолжается 687 земных суток.

Сколько длится день на Юпитере

Юпитер Фото: NASA

Самая большая планета Солнечной системы, Юпитер, имеет самый короткий день. Он длится всего 9 земных часов и 55 минут. Из-за того, что планета имеет огромную массу, она вращается вокруг своей оси очень быстро. Но Юпитер находится в 5 раз дальше от Солнца, чем Земля, а потому год там продолжается 4 333 дня или немного меньше 12 земных лет.

Сколько длится день на Сатурне

Сатурн Фото: NASA

Сатурн, известная планета с кольцами, также имеет быстрое вращение вокруг своей оси. Поэтому сутки на Сатурне продолжаются 10 часов и 33 минуты. А год на шестой планете от Солнца продолжается чуть меньше 29,5 земных лет или 10 759 дней.

Сколько длится день на Уране

Уран Фото: NASA

Уран известен тем, что имеет уникальный наклон свое оси – 98 градусов к плоскости орбиты. Для сравнения, у Земли наклон оси составляет 23,4 градуса. Поэтому Уран вращается вокруг своей оси, лежа на боку. Для того, чтобы совершить полный оборот вокруг своей оси Урану требуется 17 часов и 14 минут. Именно столько длятся сутки на седьмой планете от Солнца. А год на Уране длится 30 687 дней, или немного больше, чем 84 земных года.

Сколько длится день на Нептуне

Нептун Фото: NASA

Нептун вращается вокруг своей оси немного быстрее, чем Уран. День на последней планете Солнечной системы продолжается 16 часов и 6 минут. Из-за того, что Нептун находится дальше всего от Солнца, год у него самый длинный — почти 165 земных лет или 60 190 дней.