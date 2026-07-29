Скільки триває день на планетах Сонячної системи: відповідь може здивувати

Найбільша планета Сонячної системи має найкоротший день. У найменшої планети він найдовший.

Починаючи з 1973 року вчені вимірюють тривалість доби на Землі. Дослідження показали, що з 2020 року швидкість обертання Землі навколо своєї осі дещо зросла, що призвело до скорочення тривалості доби. Найкоротший день за всю історію спостережень було зафіксовано 5 липня 2024 року. Тоді обертання Землі прискорилося на 1,66 мілісекунди. 10 липня 2025 року воно прискорилося на 1,36 мілісекунди, і відтоді вчені спостерігають поступове зниження прискорення обертання Землі. Ніхто не знає, чим спричинена ця аномалія, але вважається, що незабаром обертання Землі навколо своєї осі знову почне сповільнюватися, як це відбувалося й раніше. Таким чином, добу на Землі поступово ставатимуть довшими, хоча звичайні люди цього просто не помітять, адже збільшення тривалості доби становитиме мілісекунди. На якій планеті Сонячної системи найкоротша доба, а на якій — найдовша? Про це пише "Фокус".

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На Землі сонячний день, від світанку до світанку, триває 24 години, але сидеричний день — час, за який Земля робить повний оберт навколо своєї осі відносно інших зірок, а не Сонця, — становить 23 години 56 хвилин 4 секунди. Сонячний і сидеричний день відрізняються за тривалістю й на деяких інших планетах.

Скільки триває день на Меркурії

Меркурій Фото: NASA

Найменша планета, яка розташована найближче до Сонця, називається Меркурій. На цій планеті найдовший день у Сонячній системі. Якщо сидеричний день на Меркурії триває 58 земних днів, то сонячний день — 176 земних діб. Це майже півроку на Землі. Водночас, через те, що Меркурій має коротку орбіту навколо Сонця, рік на цій планеті триває всього 88 земних днів. Це найкоротший рік у Сонячній системі.

Скільки триває день на Венері

Венера Фото: ESA

Венера робить повний оберт навколо своєї осі за 243 земні дні, але сонячний день триває 117 земних днів. Через те, що Венера обертається навколо своєї осі дуже повільно, добу на планеті триває довше, ніж рік, який становить 225 земних діб.

Скільки триває день на Марсі

Марс Фото: NASA

Сонячна доба на Марсі називається "сол" і триває довше, ніж на Землі — 24 земні години та 39 хвилин. Марс розташований далі від Землі, а отже, має довшу орбіту. Тому рік на Червоній планеті триває 687 земних доби.

Скільки триває день на Юпітері

Юпітер Фото: solar-system

Найбільша планета Сонячної системи, Юпітер, має найкоротший день. Він триває всього 9 земних годин і 55 хвилин. Оскільки планета має величезну масу, вона обертається навколо своєї осі дуже швидко. Але Юпітер знаходиться в 5 разів далі від Сонця, ніж Земля, а тому рік там триває 4 333 дні або трохи менше 12 земних років.

Скільки триває день на Сатурні

Сатурн Фото: NASA

Сатурн, відома планета з кільцями, також обертається навколо своєї осі з великою швидкістю. Тому добі на Сатурні триває 10 годин і 33 хвилини. А рік на шостій планеті від Сонця триває трохи менше 29,5 земних років або 10 759 днів.

Скільки триває день на Урані

Уран Фото: NASA

Уран відомий тим, що має унікальний нахил своєї осі — 98 градусів до площини орбіти. Для порівняння: у Землі нахил осі становить 23,4 градуса. Тому Уран обертається навколо своєї осі, лежачи на боці. Щоб зробити повний оберт навколо своєї осі, Урану потрібно 17 годин і 14 хвилин. Саме стільки триває добу на сьомій планеті від Сонця. А рік на Урані триває 30 687 днів, або трохи більше, ніж 84 земних роки.

Скільки триває день на Нептуні

Нептун Фото: NASA

Нептун обертається навколо своєї осі трохи швидше, ніж Уран. День на останній планеті Сонячної системи триває 16 годин і 6 хвилин. Оскільки Нептун знаходиться найдалі від Сонця, рік у нього найдовший — майже 165 земних років або 60 190 днів.