Повинна була вибухнути: отримано першу фотографію компаньйона зірки Бетельгейзе (фото)

Астрономи отримали доказ того, що у знаменитої зірки Бетельгейзе дійсно є супутниця. Саме вона є розгадкою таємниці величезної червоної зірки.

За допомогою Дуже великого телескопа (VLT) астрономи отримали перше в історії зображення невловимої зірки-супутника, яка обертається навколо однієї з найвідоміших і найяскравіших зірок — Бетельгейзе. Ця фотографія підтверджує, що у червоного надгіганта дійсно є супутник — Бетельгейзе В. Саме він відповідає за загадкове затемнення знаменитої зірки, яке, як вважалося, вказує на її близьку смерть у вигляді масштабного космічного вибуху. Результати дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

Бетельгейзе — це червоний надгігант у сузір’ї Оріона, який розташований на відстані приблизно 650 світлових років від Землі. Ця зірка майже у 800 разів більша за Сонце і в тисячі разів яскравіша за нашу зірку.

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Бетельгейзе — це червоний надгігант у сузір"ї Оріона Фото: wikipedia

Бетельгейзе перебуває на завершальній стадії свого життя, а тому має вибухнути як наднова. Це буде настільки яскравий вибух, що його буде видно з Землі навіть вдень. Наразі астрономи знають, що Бетельгейзе не вибухне найближчим часом, а це станеться через тисячі років.

Зірка Бетельгейзе позначена білим колом, поруч видно зірку Бетельгейзе В Фото: ESO

Однак у 2019 та 2020 роках Бетельгейзе значно втратила свою яскравість, що дало підстави припустити, що вона незабаром вибухне. Хоча періодичні зміни яскравості зірки спостерігаються вже понад 1000 років. У 2024 році астрономи вперше заявили, що секрет Бетельгейзе полягає в тому, що це не одиночна, а подвійна зірка, яка має супутника — Бетельгейзе В. Саме сусідня зірка періодично закриває собою червоного надгіганта, і таким чином його яскравість падає.

Бетельгейзе перебуває на завершальній стадії свого життя, а тому має вибухнути як наднова Фото: ESO

Тепер же астрономи отримали перше в історії зображення цієї зірки, яке доводить, що вона дійсно існує. Раніше вчені вважали, що зірка Бетельгейзе В має приблизно таку саму масу, як і Сонце, але виявилося, що це не так. Нові дані показали, що маса зірки-компаньйона приблизно у два-три рази більша за масу Сонця. Також Бетельгейзе В набагато яскравіша за нашу зірку.

Астрономам ще належить з’ясувати, як ця невловима зірка може вплинути на подальшу долю Бетельгейзе. Можливо, вона прискорить процес її старіння та призведе до вибуху наднової раніше, ніж передбачають сучасні моделі.

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