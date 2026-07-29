Виявлено несподіваного космічного кухаря: чорна діра готує "червону картоплю" (фото)

Астрономи з’ясували, чому в далекій і древній галактиці зірки не утворюються так, як повинні.

Вчені зробили важливе відкриття, яке допоможе краще зрозуміти, як сусідні галактики взаємодіють і, іноді, заважають еволюції одна одної. Головними героями цього дослідження стали галактика з прізвиськом "червона картопля" та надмасивна чорна діра, яка заважає їй утворювати нові зірки. Хоча відстань між ними становить 200 000 світлових років. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

За допомогою космічного телескопа "Вебб" астрономи виявили дивну стародавню галактику, яка за формою нагадує картоплю і на знімках має червоний колір. Офіційно вона називається MQN01 J004131.9-493704 і знаходиться на відстані приблизно 11,7 мільярдів світлових років від нас. Через свій зовнішній вигляд галактика отримала прізвисько "червона картопля", і її можна побачити такою, якою вона була, коли Всесвіту було близько 2 мільярдів років.

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Ця галактика оточена величезною хмарою холодного й щільного газу, а отже, у ній мають активно утворюватися зірки. Але цього не відбувається. Астрономи з’ясували, чому в далекій галактиці зірки не утворюються так, як повинні.

"Ми виявили, що на цій космічній кухні є кухар", — кажуть вчені.

Внизу видно галактику "червона картопля", оточену хмарою холодного газу. Вгорі видно сусідню галактику та струмінь чорної діри Фото: solar-system

Як показало дослідження, проведене за допомогою рентгенівського космічного телескопа "Чандра", надмасивна чорна діра в сусідній галактиці спричиняє виникнення турбулентності в газовій хмарі, що оточує "червону картоплю". Це призводить до того, що газ нагрівається, а отже, не може стискатися під дією гравітації, що перешкоджає утворенню нових зірок у галактиці.

Хоча надмасивна чорна діра розташована в галактиці, що знаходиться приблизно за 200 000 світлових років від "червоної картоплі", вона випускає дуже довгий енергетичний плазмовий струмінь, який нагріває газове хмару, що оточує сусідню галактику.

За словами астрономів, через це "червона картопля" не зможе утворювати нові зірки з тією швидкістю, яка очікується для аналогічних галактик у ту саму космічну епоху. Цікаво, що в галактиці, де знаходиться величезна чорна діра, нові зірки активно формуються.

Це відкриття допоможе краще зрозуміти, як сусідні галактики взаємодіють і, іноді, перешкоджають еволюції одна одної.

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