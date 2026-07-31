Это не космический пылесос: черные дыры выбрасывают столько же материи, сколько поглощают

Новое исследование меняет представление о черных дырах, которые должны съедать все на своем пути и почти ничего не выбрасывать наружу.

Черные дыры могут быть не столько бездонными ямами, сколько космическими пищеварительными системами, которые поглощают, перерабатывают и выбрасывают материю обратно в космос. К такому выводу пришли ученые после изучения процесса поглощения черной дырой вещества звезды-компаньона. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет ScienceDaily.

Черные дыры часто изображаются как космические пылесосы, которое втягивают в себя материю и ничего не возвращают наружу. Теперь же астрономы обнаружили, что у черных дыр может быть более сложный процесс питания.

Астрономы изучили систему Swift J1727.8−1613, состоящую из черной дыры и звезды-компаньона. Им удалось увидеть почти в режиме реального времени, как черная дыра поглощает вещество звезды. Когда это происходит вещество нагревается вокруг черной дыры и излучает рентгеновское излучение.

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Астрономы изучили систему Swift J1727.8−1613, состоящую из черной дыры и звезды-компаньона Фото: Popular Science

Оказалось, что черная дыра не просто поглощала газ ближайшей звезды, она также активно выбрасывала большое количество вещества через мощные струи и ветры. И это происходило даже тогда, когда активная фаза питания черной дыры закончилась. В этом случае активность черной дыры падает до уровней, намного меньших, чем предполагали ученые ранее.

Поэтому ученые пришли к выводу, что черные дыры – это не бездонные ямы, куда все постоянно падает. Они могут действовать как мощные космические пищеварительные системы, которые поглощают материю, перерабатывают ее и выбрасывают огромную часть вещества в космос. Количество выброшенного вещества может быть даже сопоставимо с тем количеством, которое черная дыра поглощает.

Результаты исследования показывают, что показывают, что черные дыры могут продолжать изменять окружающую среду еще долго после того, как закончился процесс их активного питания.

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