Ни самец, ни самка: впервые обнаружено вымершее животное с таким набором половых хромосом

Ученые провели анализ ДНК мамонтов и обнаружили особь, которая не имеет отдельных хромосомных признаков самца или самки.

Палеонтологи обнаружили у шерстистого мамонта комбинацию половых хромосом, которую никогда не видели у вымерших животных. Также ученые обнаружили, что большинство убитых людьми мамонтов были самками. И наоборот, мамонты, которые умерли естественной смертью, были в основном самцами. Ученые пришли к выводу, что люди, жившие в ледниковый период, предпочитали охотится именно на самок шерстистых мамонтов. Исследование опубликовано в журнале Current Biology, пишет IFLScience.

Палеонтологи провели анализ ДНК более 500 вымерших шерстистых мамонтов, живших в Евразии и Северной Америке. Останки около 400 мамонтов указывают на то, что они умерли естественной смертью, а остальные были убиты людьми в период между 30 000 и 20 000 лет назад.

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Согласно исследованию, среди мамонтов, умерших своей смертью, 34% были самками, а 66% — самцами. В то же время среди мамонтов, убитых людьми, 70% были самками, а только 30% — самцами.

Ученые считают, что люди охотились на именно на самок мамонтов, ведь это, вероятно, была более легкая добыча. К такому выводу они пришли на совании знаний о поведении современных слонов.

Если мамонты передвигались стадами, как современные слоны, то их перемещения могли быть более предсказуемыми. Взрослые самцы, как правило, перемещаются более хаотично и разрозненно. Но стада, возглавляемые самками, где их больше, перемещаются более упорядоченно и большими группами. Таким образом мамонтов было легче обнаружить, считают палеонтологи.

Также ученые сделали еще одно открытие. Анализ ДНК костей одного из шерстистых мамонтов показал, что эта особь не вписывается в привычное нам разделение по половому признаку "самец-самка". Эта особь не была полностью ни самкой, содержащей набор хромосом XX, ни самцом с хромосомным набором XY.

У данной особи была обнаружена комбинация половых хромосом, известная как хромосомный мозаицизм, представленная в виде X0/XX. Это означает, что данного мамонта в одних клетках находится одна копия X-хромосомы, а в других — две копии.

Это первое подтвержденное сочетание половых хромосом у вымершего вида животных. Ученые говорят, что они не ожидали это обнаружить.

Скорее всего эта особь шерстистого мамонта была особенной, но исследователи не могут сказать, как такой набор половых хромосом мог повлиять на поведение или внешний вид животного. Возможно, никаких физических различий с другими мамонтами не было. С другой стороны, неизвестно, была ли такая особь способной продолжать свой род.

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