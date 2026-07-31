Самый удивительный музей естественной истории открыт: как будто создан самой природой (фото)
Это крупнейший музей естественной истории на юге Китая. Он похож на естественное геологическое образование, которое неразрывно связано с местным ландшафтом.
В огромном городе Шэньчжэнь, на юге Китая, открылся, пожалуй, самый удивительный музей естественной истории в мире. Это один из самых амбициозных архитектурных проектов в Китае. Музей начала строить в марте 2022 года, а завершили в июле 2026 года. Здание, созданное по проекту архитектурных компаний 3XN, B+H Architects и Zhubo Design, теперь доступно для общественности, пишет New Atlas.
Шэньчжэньский музей естественной истории представляет собой огромную культурную достопримечательность, по форме напоминающую не обычное здание, а часть ландшафта. Здание площадью 105 000 квадратных метров объединяет природу и архитектуру таким образом, что люди могут наслаждаться как открытым пространством, так и тем, что находится внутри. Музей объединяет свои галереи, террасы и общественные пространства в единую наклонную форму.
Теперь это один из крупнейший в мире музеев естественной истории и первое учреждение такого рода в южном Китае.
Гранитные фасады, резные проемы и широкая крыша, по которой можно ходить, придают музею вид геологического образования, соединенного с местным ландшафтом. Здание спроектировано таким образом, что даже, когда не работают его выставочные галереи, люди могут наслаждаться прогулками по зеленым зонам музея, как по парку.
Плавная форма музея напоминает о близлежащих реках и холмах. По словам архитекторов, "с самого начала целью было создать не здание, а фрагмент ландшафта, который всегда существовал и как бы был сформирован местной геологией, водой и временем".
Музей внутри он разделен на пять конусообразных пространств, соединенных проходами, напоминающими пещеры, и атриумами. Восемь тематических выставочных залов музея охватывают 4,6 миллиарда лет истории Земли, начиная от ее происхождения и возникновения жизни и заканчивая динозаврами, эволюцией человека и экологическими системами южного Китая.
Это также исследовательский центр, образовательное пространство, оборудованное лабораториями, доступными для всех, кто занимается наукой.
Этот музей должен стать международным центром исследований в области естественной истории. Для любителей космоса здесь также есть астрономическая обсерватория.
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