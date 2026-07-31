Самый удивительный музей естественной истории открыт: как будто создан самой природой (фото)

Это крупнейший музей естественной истории на юге Китая. Он похож на естественное геологическое образование, которое неразрывно связано с местным ландшафтом.

В огромном городе Шэньчжэнь, на юге Китая, открылся, пожалуй, самый удивительный музей естественной истории в мире. Это один из самых амбициозных архитектурных проектов в Китае. Музей начала строить в марте 2022 года, а завершили в июле 2026 года. Здание, созданное по проекту архитектурных компаний 3XN, B+H Architects и Zhubo Design, теперь доступно для общественности, пишет New Atlas.

Шэньчжэньский музей естественной истории представляет собой огромную культурную достопримечательность, по форме напоминающую не обычное здание, а часть ландшафта. Здание площадью 105 000 квадратных метров объединяет природу и архитектуру таким образом, что люди могут наслаждаться как открытым пространством, так и тем, что находится внутри. Музей объединяет свои галереи, террасы и общественные пространства в единую наклонную форму.

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В огромном городе Шэньчжэнь, на юге Китая, открылся, пожалуй, самый удивительный музей естественной истории в мире Фото: New Atlas

Теперь это один из крупнейший в мире музеев естественной истории и первое учреждение такого рода в южном Китае.

Гранитные фасады, резные проемы и широкая крыша, по которой можно ходить, придают музею вид геологического образования, соединенного с местным ландшафтом. Здание спроектировано таким образом, что даже, когда не работают его выставочные галереи, люди могут наслаждаться прогулками по зеленым зонам музея, как по парку.

Музей внутри он разделен на пять конусообразных пространств, соединенных проходами, напоминающими пещеры, и атриумами Фото: New Atlas

Плавная форма музея напоминает о близлежащих реках и холмах. По словам архитекторов, "с самого начала целью было создать не здание, а фрагмент ландшафта, который всегда существовал и как бы был сформирован местной геологией, водой и временем".

Музей внутри он разделен на пять конусообразных пространств, соединенных проходами, напоминающими пещеры, и атриумами. Восемь тематических выставочных залов музея охватывают 4,6 миллиарда лет истории Земли, начиная от ее происхождения и возникновения жизни и заканчивая динозаврами, эволюцией человека и экологическими системами южного Китая.

Шэньчжэньский музей естественной истории представляет собой огромную культурную достопримечательность, по форме напоминающую не обычное здание, а часть ландшафта Фото: New Atlas

Это также исследовательский центр, образовательное пространство, оборудованное лабораториями, доступными для всех, кто занимается наукой.

Этот музей должен стать международным центром исследований в области естественной истории. Для любителей космоса здесь также есть астрономическая обсерватория.

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