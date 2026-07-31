Відкрито найдивовижніший музей природної історії: ніби створений самою природою (фото)

Це найбільший музей природної історії на півдні Китаю. Він нагадує природне геологічне утворення, яке нерозривно пов’язане з місцевим ландшафтом.

У величезному місті Шеньчжень, на півдні Китаю, відкрився, мабуть, найдивовижніший музей природної історії у світі. Це один із найамбітніших архітектурних проєктів у Китаї. Будівництво музею розпочалося в березні 2022 року, а завершилося в липні 2026 року. Будівля, створена за проєктом архітектурних компаній 3XN, B+H Architects та Zhubo Design, тепер відкрита для відвідувачів, пише New Atlas.

Шеньчженьський музей природної історії — це величезна культурна пам’ятка, яка за своєю формою нагадує не звичайну будівлю, а частину ландшафту. Будівля площею 105 000 квадратних метрів поєднує природу та архітектуру таким чином, що відвідувачі можуть насолоджуватися як відкритим простором, так і тим, що знаходиться всередині. Музей об’єднує свої галереї, тераси та громадські простори в єдину похилу форму.

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У величезному місті Шеньчжень, на півдні Китаю, відкрився, мабуть, найдивовижніший музей природної історії у світі Фото: New Atlas

Зараз це один із найбільших у світі музеїв природної історії та перша установа такого роду в південному Китаї.

Гранітні фасади, різьблені прорізи та широкий дах, по якому можна ходити, надають музею вигляду геологічного утворення, що гармонійно поєднується з місцевим ландшафтом. Будівля спроектована таким чином, що навіть коли її виставкові галереї не працюють, люди можуть насолоджуватися прогулянками по зелених зонах музею, наче по парку.

Всередині музей поділений на п"ять конусоподібних просторів, з"єднаних проходами, що нагадують печери, та атріумами Фото: New Atlas

Плавна форма музею нагадує про сусідні річки та пагорби. За словами архітекторів, "з самого початку метою було створити не будівлю, а фрагмент ландшафту, який завжди існував і нібито був сформований місцевою геологією, водою та часом".

Всередині музей поділений на п’ять конусоподібних просторів, з’єднаних проходами, що нагадують печери, та атріумами. Вісім тематичних виставкових залів музею охоплюють 4,6 мільярда років історії Землі, починаючи від її походження та виникнення життя і закінчуючи динозаврами, еволюцією людини та екологічними системами південного Китаю.

Шеньчженьський музей природної історії — це величезна культурна пам"ятка, яка за своєю формою нагадує не звичайну будівлю, а частину ландшафту Фото: New Atlas

Це також науково-дослідний центр — освітній простір, обладнаний лабораторіями, доступними для всіх, хто займається наукою.

Цей музей має стати міжнародним центром досліджень у галузі природничої історії. Для любителів космосу тут також є астрономічна обсерваторія.

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