Ні самець, ні самка: вперше виявлено вимерлу тварину з таким набором статевих хромосом

Вчені провели аналіз ДНК мамонтів і виявили особину, яка не має окремих хромосомних ознак самця чи самки.

Палеонтологи виявили у шерстистого мамонта комбінацію статевих хромосом, якої ніколи не бачили у вимерлих тварин. Також вчені виявили, що більшість мамонтів, убитих людьми, були самками. І навпаки, мамонти, які померли природною смертю, були переважно самцями. Вчені дійшли висновку, що люди, які жили в льодовиковий період, віддавали перевагу полюванню саме на самок шерстистих мамонтів. Дослідження опубліковано в журналі Current Biology, пише IFLScience.

Палеонтологи провели аналіз ДНК понад 500 вимерлих шерстистих мамонтів, які мешкали в Євразії та Північній Америці. Останки близько 400 мамонтів свідчать про те, що вони померли природною смертю, а решта були вбиті людьми в період між 30 000 і 20 000 років тому.

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Згідно з дослідженням, серед мамонтів, які померли природною смертю, 34 % становили самки, а 66 % — самці. Водночас серед мамонтів, убитих людьми, 70 % становили самки, а лише 30 % — самці.

Вчені вважають, що люди полювали саме на самок мамонтів, адже це, ймовірно, була легша здобич. До такого висновку вони дійшли на основі знань про поведінку сучасних слонів.

Якби мамонти пересувалися стадами, як сучасні слони, то їхні переміщення могли б бути більш передбачуваними. Дорослі самці, як правило, пересуваються більш хаотично й розрізнено. Але стада, очолювані самками, де їх більше, пересуваються більш впорядковано й великими групами. Таким чином мамонтів було легше виявити, вважають палеонтологи.

Також вчені зробили ще одне відкриття. Аналіз ДНК кісток одного з шерстистих мамонтів показав, що ця особина не вписується у звичний для нас поділ за статевою ознакою "самець-самка". Ця особина не була ані самкою з набором хромосом XX, ані самцем з хромосомним набором XY.

У цієї особини було виявлено комбінацію статевих хромосом, відому як хромосомний мозаїцизм, що має вигляд X0/XX. Це означає, що в одних клітинах цього мамонта міститься одна копія X-хромосоми, а в інших — дві копії.

Це перше підтверджене поєднання статевих хромосом у вимерлого виду тварин. Вчені зазначають, що не очікували такого відкриття.

Найімовірніше, ця особина шерстистого мамонта була особливою, але дослідники не можуть сказати, як такий набір статевих хромосом міг вплинути на поведінку чи зовнішній вигляд тварини. Можливо, жодних фізичних відмінностей від інших мамонтів не було. З іншого боку, невідомо, чи була така особина здатною продовжувати свій рід.

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