Виявлено галактики без найважливішого компонента Всесвіту: вважалося, це неможливо (фото)

Астрономи виявили третю галактику без темної матерії у дивному ланцюжку з 12 карликових галактик.

Темна матерія необхідна для формування галактик, адже вона діє як космічний клей для звичайної матерії, з якої складаються зірки та все, що ми бачимо навколо. Темна матерія становить близько 85 % усієї матерії в космосі. Раніше вважалося, що в усіх галактиках домінує темна матерія, адже більша частина маси галактик має складатися саме з цієї речовини. Виявилося, що це не так. Астрономи виявили вже третю карликову галактику під назвою DF9, яка, як і дві її сусідки — галактики DF2 та DF4, розташовані у дивному ланцюжку з 12 галактик, не має темної матерії. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Live Science.

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На відстані приблизно 70 мільйонів світлових років від нас розташована пов’язана між собою група з 12 галактик. У 2018 та 2019 роках астрономи виявили, що у двох галактик у цьому ланцюжку, DF2 та DF4, немає темної матерії. Здавалося б, це неможливо, але численні спостереження підтверджують це. Тепер же астрономи з’ясували, що у третьої галактики в цій групі, DF9, також немає темної матерії. За словами вчених, вони ще ніколи не бачили групи галактик, де немає темної матерії. Ймовірно, всі вони утворилися в результаті екстремальної події, яку також ще ніколи не спостерігали в космосі.

Астрономи виявили вже третю карликову галактику під назвою DF9, яка, як і дві її сусідки — галактики DF2 та DF4, що розташовані у дивному ланцюжку з 12 галактик, не містить темної матерії Фото: Live Science

Згідно з існуючими теоріями, усі карликові галактики мають містити темну матерію. При цьому її маса має значно перевищувати масу звичайної матерії.

Аналіз показав, що маса галактики DF9 становить близько 100 мільйонів мас Сонця, що відповідає її видимій масі у зірках. Якби галактика містила темну матерію, її маса перевищувала б 10 мільярдів мас Сонця.

Астрономи вважають, що, найімовірніше, у далекому минулому сталося безпрецедентне зіткнення галактик, яке призвело до утворення трьох галактик, позбавлених темної матерії. Припускається, що ця подія призвела до відокремлення звичайної матерії від темної матерії, тому з решти міжзоряного газу сформувалися зірки, які стали основою для незвичайних галактик.

Це відкриття надає додаткові докази того, що сильні зіткнення галактик можуть вибивати темну матерію зі звичайної матерії. Екстремальні злиття галактик є звичайним явищем у Всесвіті, а отже, такі галактики без темної матерії можуть бути більш поширеними, ніж вважалося раніше.

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