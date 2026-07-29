Обнаружены галактики без важнейшего компонента Вселенной: считалось, это невозможно (фото)

Астрономы обнаружили третью галактику без темной материи в странной цепочке из 12 карликовых галактик.

Темная материя необходима для формирования галактик, ведь она действует как космический клей для обычной материи, из которой состоят звезды и все, что мы видим вокруг. Темная материя составляет около 85% всей материи в космосе. Считалось, что во всех галактиках доминирует темная материя, ведь большая часть массы галактик должна состоять именно из этого вещества. Оказалось, что это не так. Астрономы обнаружили уже третью карликовую галактику под названием DF9, которая, как и два ее соседа, галактики DF2 и DF4, расположенные в странной цепочке из 12 галактик, не имеет темной материи. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Live Science.

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На расстоянии примерно 70 миллионов световых лет от нас находится связанная между собой группа из 12 галактик. В 2018 и в 2019 году астрономы обнаружили, что у двух галактик в этой цепочке, DF2 и DF4, нет темной материи. Казалось бы, это невозможно, но многочисленные наблюдения подтверждают это. Теперь же астрономы выяснили, что у третьей галактики в этой группе, DF9, также нет темной материи. По словам ученых, они еще никогда не видели группу галактик, где нет темной материи. Вероятно, все они были созданы в результате экстремального события, которое также никогда еще не наблюдали в космосе.

Астрономы обнаружили уже третью карликовую галактику под названием DF9, которая, как и два ее соседа, галактики DF2 и DF4, расположенные в странной цепочке из 12 галактик, не имеет темной материи Фото: Live Science

Согласно существующим теориям, все карликовые галактики должны содержать темную материю. При этом она должна значительно превышать массу обычной материи.

Анализ показал, что масса галактики DF9 ​​составляет около 100 миллионов масс Солнца, что соответствует ее видимой массе в звездах. Если бы галактика содержала темную материю, ее масса была бы выше 10 миллиардов масс Солнца.

Астрономы считают, что скорее всего в далеком прошлом произошло невиданное ранее столкновение галактик, которое привело к созданию трех галактик, лишенных темной материи. Предполагается, что это событие привело к отделению обычной материи от темной материи, поэтому из оставшегося межзвездного газа сформировались звезды, которые стали основой для необычных галактик.

Это открытие предоставляет дополнительные доказательства того, что сильные галактические столкновения могут выбивать темную материю из обычной материи. Экстремальные слияния галактик представляют собой обычное явление во Вселенной, а значит такие галактики без темной материи могут быть более распространены, чем считалось ранее.

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