Самая большая галактика во Вселенной: наконец-то известен ее точный размер (фото)

Астрономы знали, что галактика IC1101 является настоящим гигантом, но теперь им удалось точно определить ее размер. Она в 17 раз больше Млечного Пути.

В центре скопления галактик Abell 2029 на расстоянии примерно 1 миллиард световых лет от нас находится галактика IC1101. Многие галактики на ее фоне кажутся очень маленькими, в том числе и наш Млечный путь. Астрономы смогли определить границу этой галактики и оказалось, что ее размер отличается от предыдущих измерений. Также оказалось, что галактика продолжает расти и набирать массу. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

Самыми большими и самыми яркими являются галактики, расположенные в центре скоплений галактик. Столкновения с другими галактиками способствуют тому, что они растут и набирают массу. Именно такой является IC 1101. Эта галактика уже была известна, как самая большая в наблюдаемой Вселенной, но определить ее точный размер было сложно.

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Галактики представляют собой большие скопления звезд, поэтому у них четкой границы, но ее все же можно приблизительно определить. И это сделали авторы нового исследования.

В центре скопления галактик Abell 2029 на расстоянии примерно 1 миллиард световых лет от нас находится галактика IC1101 Фото: phys.org

Ранее считалось, что протяженность галактики IC 1101 составляет 1,9 миллиона световых лет, но новые данные показали, что она немного меньше. Ее размер оценили в 1,7 миллиона световых лет. И все же это самая большая галактика среди всех известных. Также астрономы выяснили, что масса галактики IC 1101 составляет примерно 3,4 триллиона масс Солнца.

Для сравнения, наша галактика Млечный Путь простирается на 100 000 световых лет, а ее масса составляет примерно 1 триллион масс Солнца. Это значит, что IC 1101 примерно в 17 раз больше нашей галактики.

Также астрономы обнаружили признаки недавнего поглощения вещества из других галактик. Это значит, что IC 1101 продолжает расти и набирать массу. Ученые говорят, что размеры этой галактики продолжают увеличиваться.

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