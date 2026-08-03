Кладбище Млечного Пути: выяснилось, сколько “трупов” находится в нашей галактике

Черные дыры – это то, что остается после смерти массивных звезд. Поэтому в нашей галактике, как считают ученые существует огромное кладбище, состоящее из миллионов черных дыр.

Черные дыры сложно обнаружить, если они не проявляют активности, то есть не поглощают окружающую материю. Это усложняет определение количества черных дыр звездной массы в Млечном Пути. Астрономы создали новое моделирование нашей галактики, которое показало, сколько черных дыр скрывается в Млечном Пути и как часто они появляются. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

Черные дыры – это то, что остается после смерти массивных звезд, которые в конце своей жизни взрываются сверхновой. В итоге появляется черная дыра звездной массы, которая имеет чрезвычайно высокую плотность и гравитацию.

Відео дня

Астрономы использовали данные об эволюции звезд, черных дыр и нашей галактики для того, чтобы создать новое моделирование эволюции Млечного Пути за почти 13 миллиардов лет его существования. Цель состояла в том, чтобы оценить количество черных дыры звездной массы в нашей галактике. Они создают так называемой кладбище Млечного Пути, ведь это объекты, возникшие после смерти звезд. Исследование показало, что за время своего существования в Млечном Пути погибли примерно 170 миллионов массивных звезд, которые создали такое же количество черных дыр звездной массы.

Расчеты ученые показали, что на расстоянии от Солнца до центра Млечного Пути (примерно 26 000 световых лет) существует одна черная дыра на 6250 кубических парсеков. Это объем пространства со сторонами около 18,4 парсеков. Один парсек — это 3,26 световых лет. Также расчеты показывают, что за всю историю галактики каждые 80 лет в ней появлялась одна черная дыра звездной массы.

Но, как говорят ученые, вряд ли эти черные дыры будут обнаружены там, где они образовались. Дело в том, что черные дыры редко остаются там, где появились. Это связано с тем, что многие черные дыры получают толчок после взрыва сверхновой и улетают дальше в космос.

При этом более легкие черные дыры улетают дальше. Это происходит потому, что взрывы сверхновых, которые их создают, выбрасывают больше звездного вещества, позволяя отбросить черную дыру более далеко.

Астрономы надеются, что будущие наблюдения смогут подтвердить наличие такого огромного кладбища в Млечном Пути.

Другие новости науки