Невидима матерія наповнює Всесвіт гравітацією: нова фізика існує, вважають вчені

Дослідження передбачає, що загадкова темна матерія перетворюється на частинки, які є переносниками гравітації.

Лише 15% Всесвіту складається з видимої матерії, з якої складаються планети, зірки та галактики. Решта Всесвіту – це невидима темна матерія, яка взаємодіє зі звичайною матерією лише за допомогою гравітації. Вона необхідна для того, щоб галактики та скупчення галактик не розпалися на частини. Знайти темну матерію прямо поки що не вдалося. Фізики вважають, що вона може перетворюватися на гіпотетичні гравітони, які можуть наповнювати Всесвіт гравітацією. Вчені вважають, що потрібно шукати ознаки розпаду темної матерії на гравітаційні частинки, які, у свою чергу, можуть потім перетворюватися на частинки світла. У такий спосіб можна побачити темну матерію. Дослідження опубліковано у журналі Physical Review D, пише ScienceAlert.

Відео дня

Гравітони – це гіпотетичні частки, які, як вважається, є переносниками гравітації, як, наприклад, фотони (частинки світла) є переносниками електромагнітної сили. Гравітація та електромагнетизм – це дві з чотирьох головних сил Всесвіту.

Ніхто ніколи не бачив гравітони, але це не означає, що вони не можуть бути. Нова теорія передбачає, що частинки темної матерії в ранньому Всесвіті могли розпадатися на гравітони, які, можливо, потім перетворилися на гамма-випромінювання під час поширення через магнітні поля між галактиками.

Нова теорія передбачає, що частинки темної матерії в ранньому Всесвіті могли розпадатися на гравітони, які, можливо, потім перетворилися на гамма-випромінювання під час поширення через магнітні поля між галактиками. Фото: interestingengineering.com

Ймовірно, такий розпад відбувається в нитках із газу та пилу, що становлять космічне павутиння. Це найбільша структура у Всесвіті. Ці нитки займають близько 30% всього Всесвіту, що спостерігається, за межами якого всі галактики віддаляються від нас швидше швидкості світла в міру розширення космосу.

Фізики вважають, що розпад темної матерії на гравітони можна виявити за допомогою надмірного гамма-випромінювання порівняно з фоновим рівнем гамма-випромінювання у Всесвіті.

Також фізики вважають, що перетворення темної матерії на гравітони відбувається не в центрах галактик, де найчастіше шукають прямі ознаки існування цієї невидимої речовини, а в міжгалактичному просторі.

Автори дослідження кажуть, що процес розпаду темної матерії не виходить за межі Стандартної моделі фізики елементарних частинок. Але нова фізика у тому, що чорна матерія може розпадатися на гравітони.

Інші новини науки