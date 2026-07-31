На Великому адронному колайдері виявлено невідомі об'єкти, що падають: фізики здивовані

Можливо, вчені вже виявили ознаки невловимої темної матерії, якої в 5 разів більше, ніж звичайної матерії.

Протягом багатьох років зсередини Великого адронного колайдера надходили дивні сигнали. Вчені назвали їх неідентифікованими об’єктами, що падають. Це дивний збій у протонному пучку, який, як вважається, спричинений потраплянням у пучок мікроскопічного пилу. Але Великий адронний колайдер є найдосконалішим прискорювачем частинок, тож звідки ж береться цей пил? Фізики вважають, що, можливо, він пов’язаний із невловимою темною матерією. Результати дослідження опубліковано в журналі Physical Review D, пише ScienceAlert.

Ніхто не знає, з чого складається темна матерія. Відомо, що її в 5 разів більше, ніж звичайної матерії, і вона становить більшу частину маси Всесвіту. Темна матерія практично не взаємодіє зі звичайною матерією, з якої складається все, що ми бачимо навколо, але фізики знають про її існування завдяки її гравітаційному впливу на звичайну матерію. Виявити темну матерію безпосередньо поки що не вдалося, але автори нового дослідження припускають, що, можливо, це вже вдалося зробити за допомогою Великого адронного колайдера — найбільшого прискорювача частинок у світі. У ньому запускають протони майже зі швидкістю світла і за допомогою їх зіткнень шукають нові частинки та вивчають властивості вже відомих частинок.

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Кандидатом на роль частинки темної матерії є аксіонний кварковий самородок (AQN). Це дуже щільні гіпотетичні об’єкти з масою від 5 до 1000 грамів. Фізики припустили, що саме частинки темної матерії могли спровокувати потрапляння мікроскопічного пилу в протонний пучок і викликати в ньому збій. Вважається, що AQN можуть взаємодіяти зі звичайною матерією способами, які недоступні іншим гіпотетичним частинкам темної матерії.

Фізики вважають, що, можливо, частинки темної матерії пройшли крізь Землю на відстані близько 100 кілометрів від Великого адронного колайдера, і це спричинило вібрацію. Саме ця вібрація могла дістатися до прискорювача частинок і вибити з нього мікроскопічний пил. Кілька пилинок потрапили в протонний пучок, і стався дивний збій.

Автори дослідження мають намір ще раз проаналізувати записи про неідентифіковані об’єкти, що падають, і, можливо, вони отримають більше даних про це дивне явище. Фізики вважають, що Великий адронний колайдер може допомогти безпосередньо виявити невловиму темну матерію.

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