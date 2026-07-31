Складається з трьох частин: виявлено перший у своєму роді астероїд, який має супутник (фото)

Астрономи нарешті з’ясували, яку форму насправді має астероїд 44 Ніса. Виявилося, що він самостійно обертається навколо Сонця.

Вчені виявили перший у Сонячній системі астероїд, що складається з трьох частин. Він розташований у головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Також з'ясувалося, що астероїд 44 Ніса шириною 75 кілометрів має супутник шириною 1 кілометр. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

Астероїд 44 Ніса було вперше виявлено у 1857 році, але лише зараз астрономи з’ясували, що він має дуже дивну форму. Раніше припускали, що цей космічний камінь може бути контактно-подвійним, тобто складатися з двох частин. Такі камені рідко зустрічаються в Сонячній системі. Але виявилося, що це контактно-потрійний астероїд, і таких ще не бачили в околицях Сонця. Кожна частина астероїда з'єднана з іншою тонкою "шиєю".

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Астрономи також з’ясували, що навколо 44 Ніса, ширина якого в найширшому місці становить 75 км, обертається супутник — астероїд шириною 1 км. Два об’єкти розділяє відстань у 170 км, і поки що цей супутник отримав позначення S/2026 (44) 1.

Астероїд 44 Ніса у центрі, вгорі ліворуч зображено його супутник Фото: space.com

44 Ніса належить до рідкісного класу астероїдів — типу Е. Його поверхня багата на мінерал енстатит і дуже добре відбиває сонячне світло. 44 Ніса — це найбільший і найяскравіший представник астероїдів типу Е у Сонячній системі. Вважається, що астероїди типу Е утворилися поблизу Сонця і могли бути будівельними блоками внутрішніх планет.

Як утворився такий дивний астероїд, вчені поки що не знають. Можливо, у далекому минулому це був астероїд, який мав більш звичну форму, але його зруйнували зіткнення з іншими каменями. Можливо, три окремі астероїди з'єдналися в одне небесне тіло також у результаті зіткнення.

Астрономи продовжать дослідження, щоб краще зрозуміти природу 44 Ніса.

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