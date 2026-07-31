Состоит из трех частей: обнаружен первый в своем роде астероид, у которого есть спутник (фото)

Астрономы наконец-то выяснили, какую форму по-настоящему имеет астероид 44 Ниса. Оказалось, что он в одиночестве вращается вокруг Солнца.

Ученые обнаружили первый в Солнечной системе астероид, состоящий из трех частей. Он находится в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Также оказалось, что у астероида 44 Ниса шириной 75 километров есть спутник шириной 1 километр. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

Астероид 44 Ниса был впервые обнаружен в 1857 году, но только сейчас астрономы выяснили, что он имеет очень странную форму. Ранее предполагалось, что космический камень может быть контактно-двойным, то есть состоять из двух частей. Такие камни встречаются редко в Солнечной системе. Но оказалось, что это контактно-тройной астероид и таких еще не видели в окрестностях Солнца. Каждая часть астероида соединена с другой тонкой "шеей".

Відео дня

Астрономы также выяснили, что вокруг 44 Ниса шириной 75 км в самом широком месте вращается спутник — астероид шириной 1 км. Два объекта разделяет расстояние в 170 км и пока что этот спутник получил обозначение S/2026 (44) 1.

Астероид 44 Ниса в центре, вверху слева показан его спутник Фото: space.com

44 Ниса принадлежит к редкому классу астероидов – тип Е. Его поверхность богата минералом энстатитом и очень хорошо отражает солнечный свет. 44 Ниса – это самый большой и самый яркий представитель астероидов типа Е в Солнечной системе. Считается, что астероиды типа E образовались рядом с Солнцем и могли быть строительными блоками внутренних планет.

Как образовался такой странный астероид, ученые пока не знают. Возможно, в далеком прошлом это был астероид, который имел более обычную форму, но он был разрушен столкновениями с другими камнями. Возможно, три отдельных астероида соединились в одно небесное тело также в результате столкновения.

Астрономы продолжат исследование, чтобы лучше понять природу 44 Ниса.

Другие новости науки