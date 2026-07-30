У Меркурия все же есть радиационный пояс, но он очень странный

Как и все другие планеты с магнитными полями, Меркурий имеет радиационный пояс. Оказалось, что он существует не всегда.

Меркурий – это самая близкая к Солнцу планета, но не самая горячая. Такой является Венера из-за сильного парникового эффекта. Теперь Меркурий оказался еще более странной планетой. Хотя ученые подтвердили наличие у Меркурия радиационного пояса, очень похожего на пояса большинства планет с магнитными полями, оказалось, что он очень нестабильный. И это стоит учитывать во время планирования будущих миссий. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Gizmodo.

Магнитосфера Земли защищает ее от мощного солнечного излучения и солнечного ветра, состоящего из высокоэнергетических заряженных частиц. Они накапливаются в двух радиационных поясах, окружающих нашу планету. Другие планеты с магнитным полем, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, также имеют подобные радиационные пояса.

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В течение десятилетий ученые спорили о том, действительно ли Меркурий имеет радиационный пояс, несмотря на то, что у него есть магнитное поле. Считалось, что слабое магнитное поле, мощность которого составляет примерно 1% от земного, не позволяет удерживать заряженные солнечные частицы в виде пояса.

Меркурий Фото: NASA

Но авторы исследования провели новый анализ данных, собранных в период с 2011 по 2015 год космическим аппаратом MESSENGER. Они обнаружили, что у Меркурия есть кольцеобразный радиационный пояс, но существует он менее 8–12 часов, а очень редко — нескольких земных дней. Радиационный пояс присутствует примерно в 50% случаев, когда Меркурий находится дальше от Солнца, и примерно в 20% случаев на более близких расстояниях.

Полученные результаты имеют большое значение для планирования будущих миссий к Меркурию. Также открытие важно для команды миссии BepiColombo, которая должна достичь Меркурия к ноябрю 2026 года.

Радиационные пояса могут быть неприятным препятствием для управления космическими аппаратами. Ученые считают, что миссия BepiColombo, возможно, уже пересекла радиационный пояс Меркурия, но ее данные помогут лучше понять, что он из себя представляет.

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