У Меркурія все-таки є радіаційний пояс, але він дуже дивний

Як і всі інші планети з магнітними полями, Меркурій має радіаційний пояс. Виявилося, що він існує не завжди.

Меркурій — це найближча до Сонця планета, але не найгарячіша. Такою є Венера через сильний парниковий ефект. Тепер Меркурій виявився ще більш дивною планетою. Хоча вчені підтвердили наявність у Меркурія радіаційного поясу, дуже схожого на пояси більшості планет із магнітними полями, виявилося, що він дуже нестабільний. І це варто враховувати під час планування майбутніх місій. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Gizmodo.

Магнітосфера Землі захищає її від потужного сонячного випромінювання та сонячного вітру, що складається з високоенергетичних заряджених частинок. Вони накопичуються у двох радіаційних поясах, що оточують нашу планету. Інші планети з магнітним полем — Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун — також мають подібні радіаційні пояси.

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Протягом десятиліть вчені сперечалися щодо того, чи справді Меркурій має радіаційний пояс, незважаючи на те, що він має магнітне поле. Вважалося, що слабке магнітне поле, потужність якого становить приблизно 1% від земного, не дозволяє утримувати заряджені сонячні частинки у вигляді поясу.

Меркурій Фото: NASA

Однак автори дослідження провели новий аналіз даних, зібраних у період з 2011 по 2015 рік космічним апаратом MESSENGER. Вони виявили, що у Меркурія є кільцеподібний радіаційний пояс, але він існує менше 8–12 годин, а дуже рідко — кілька земних днів. Радіаційний пояс присутній приблизно в 50 % випадків, коли Меркурій знаходиться далі від Сонця, і приблизно в 20 % випадків на ближчих відстанях.

Отримані результати мають велике значення для планування майбутніх місій до Меркурія. Також це відкриття є важливим для команди місії "БепіКоломбо", яка має досягти Меркурія до листопада 2026 року.

Радіаційні пояси можуть стати неприємною перешкодою для керування космічними апаратами. Вчені вважають, що місія BepiColombo, можливо, вже перетнула радіаційний пояс Меркурія, але її дані допоможуть краще зрозуміти, що це за явище.

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