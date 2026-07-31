На Большом адронном коллайдере обнаружены неопознанные падающие объекты: физики озадачены

Возможно, ученые уже обнаружили признаки неуловимой темной материи, которой в 5 раз больше, чем обычной материи.

В течение многих лет изнутри Большого адронного коллайдера поступали странные сигналы. Ученые назвали их неопознанными падающими объектами. Это странный сбой в протонном пучке, который, как считается вызван попаданием в пучок микроскопической пыли. Но Большой адронный коллайдер является самым совершенным ускорителем частиц, так откуда же берется эта пыль? Физики считают, что возможно, она связана с неуловимой темной материей. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review D, пишет ScienceAlert.

Никто не знает из чего состоит темная материя. Известно, что ее в 5 раз больше, чем обычной материи и она составляет большую часть массы Вселенной. Темная материя практически не взаимодействует с обычной материей, из которой состоит все, что мы видим вокруг, но физики знают о ее существовании благодаря ее гравитационному воздействию на обычную материю. Обнаружить темную материю напрямую пока не удалось, но авторы нового исследования предполагают, что, возможно, это уже получилось сделать с помощью Большого адронного коллайдера – самого большого ускорителя частиц в мире. В нем запускают протоны почти со скоростью света и с помощью их столкновений ищут новые частицы и раскрывают свойства уже известных частиц.

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Кандидатом на роль частицы темной материи является аксионный кварковый самородок (AQN). Это очень плотные гипотетические объекты с массой от 5 до 1000 грамм. Физики предположили, что именно частицы темной материи могли спровоцировать попадание микроскопической пыли в протонный пучок и вызвать в нем сбой. Считается, что AQN могут взаимодействовать с обычной материей способами, которые недоступны другим гипотетическим частицам темной материи.

Физики считают, что, возможно, частицы темной материи прошли сквозь Землю на расстоянии около 100 километров от Большого адронного коллайдера и это вызвало вибрацию. Именно эта вибрация могла дойти до ускорителя частиц и выбить из него микроскопическую пыль. Несколько пылинок попали в протонный пучок и произошел странный сбой.

Авторы исследования намерены повторно проанализировать записи о неопознанных падающих объектах и, возможно, они получат больше данных об этом странном явлении. Физики считают, что Большой адронный коллайдер может помочь обнаружить напрямую неуловимую темную материю.

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