UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Наука

Ядро Земли наполнено внеземным веществом, которого нет нигде на нашей планете

Ядро Земли наполнено внеземным веществом, которого нет нигде на нашей планете
Ядро Земли наполнено внеземным веществом, которого нет нигде на нашей планете | Фото: ScienceAlert

Ученые пришли к выводу, что в ядре Земли находится внеземная версия водорода.

Как известно Земля имеет несколько слоев: кору, мантию и ядро. Каждый слой имеет свой химический состав, и чем глубже в недра планеты, тем выше становится температура и давление. Люди никогда не могут напрямую увидеть ядро Земли, но многие данные показывают, что оно из себя представляет. Теперь же ученые пришли к выводу, что ядро Земли содержит большое количество внеземной версии водорода, которая не встречается нигде на нашей планете – суперионный водород. Это вещество течет как жидкость, проводит электричество и встречается только в самых экстремальных условиях. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет ScienceAlert.

Відео дня

Сейчас считается, что ядро Земли состоит из двух частей: твердого внутреннего ядра, состоящего в основном из железа и никеля, а также жидкого внешнего ядра, где движение расплавленного металла создает глобальное магнитное поле Земли.

Суперионный водород — это особое состояние водорода, в котором атомы образуют жесткую кристаллическую решетку, а ядра атомов свободно перемещаются сквозь нее как жидкость. В этом состоянии вещество объединяет свойства твердого тела и жидкости и очень хорошо проводит электричество.

Считается, что суперионный водород находится на некоторых планетах при экстремальных температурах и давлении, но его нет на поверхности Земли. Новое исследование предполагает, что большое количество такого внеземного водорода скрыто в ядре Земли. И это вещество влияет на динамику создания глобального магнитного поля.

К таким выводам ученые пришли после создания моделирования внутреннего строения Земли и экстремальных условий, которые существуют в ядре нашей планеты.

Ученые считают, что ядро нашей планеты ​​представляет собой хаотичную расплавленную смесь, в которой свободно текут как железо, так и водород. При этом суперионный водород существует благодаря не столько высочайшему давлению (3,6 миллиона атмосфер), а в большей мере благодаря температуре в 6100 градусов Цельсия. Согласно исследованию, ядро Земли может состоять из большого количества суперионного водорода.

При этом содержание водорода резко падает при пересечении границы между внешним и внутренним ядром.

Другие новости науки