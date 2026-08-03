Ядро Земли наполнено внеземным веществом, которого нет нигде на нашей планете

Ученые пришли к выводу, что в ядре Земли находится внеземная версия водорода.

Как известно Земля имеет несколько слоев: кору, мантию и ядро. Каждый слой имеет свой химический состав, и чем глубже в недра планеты, тем выше становится температура и давление. Люди никогда не могут напрямую увидеть ядро Земли, но многие данные показывают, что оно из себя представляет. Теперь же ученые пришли к выводу, что ядро Земли содержит большое количество внеземной версии водорода, которая не встречается нигде на нашей планете – суперионный водород. Это вещество течет как жидкость, проводит электричество и встречается только в самых экстремальных условиях. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет ScienceAlert.

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Сейчас считается, что ядро Земли состоит из двух частей: твердого внутреннего ядра, состоящего в основном из железа и никеля, а также жидкого внешнего ядра, где движение расплавленного металла создает глобальное магнитное поле Земли.

Суперионный водород — это особое состояние водорода, в котором атомы образуют жесткую кристаллическую решетку, а ядра атомов свободно перемещаются сквозь нее как жидкость. В этом состоянии вещество объединяет свойства твердого тела и жидкости и очень хорошо проводит электричество.

Считается, что суперионный водород находится на некоторых планетах при экстремальных температурах и давлении, но его нет на поверхности Земли. Новое исследование предполагает, что большое количество такого внеземного водорода скрыто в ядре Земли. И это вещество влияет на динамику создания глобального магнитного поля.

К таким выводам ученые пришли после создания моделирования внутреннего строения Земли и экстремальных условий, которые существуют в ядре нашей планеты.

Ученые считают, что ядро нашей планеты ​​представляет собой хаотичную расплавленную смесь, в которой свободно текут как железо, так и водород. При этом суперионный водород существует благодаря не столько высочайшему давлению (3,6 миллиона атмосфер), а в большей мере благодаря температуре в 6100 градусов Цельсия. Согласно исследованию, ядро Земли может состоять из большого количества суперионного водорода.

При этом содержание водорода резко падает при пересечении границы между внешним и внутренним ядром.

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