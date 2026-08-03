Секретный небоскреб Лондона: достопримечательность, которой не существовало (фото)

Хотя миллионы жителей Лондона ежедневно видели эту башню в центре столицы Великобритании, она являлась секретным объектом в течение нескольких десятилетий.

Одна из самых известных достопримечательностей Лондона – это башня BT Tower, радиотелевизионная передающая станция в центральном Лондоне высотой 189 метров. Когда-то это был самый высокий небоскреб в Великобритании. Знаменитости и члены королевской семьи проводили там вечера, тысячи людей посещали его, но на протяжении десятилетий официально этого объекта не существовало, пишет New Atlas.

Еще в начале 90-х годов использование изображения BT Tower или даже упоминание этого объекта технически являлось бы нарушением Закона о государственной тайне и уголовным преступлением. Несмотря на то, что башню было видно из любой точки Лондона, правительство Великобритании сохраняло ее статус как секретного объекта. Государство официально отказывалось признавать существование этого здания даже когда оно было напечатано на стандартных картах и ​​ежедневно его видели миллионы жителей Лондона.

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BT Tower в 2011 году Фото: Wikipedia

Главному почтовому управлению Великобритании нужен был новый телекоммуникационный центр, который мог бы передавать сигналы с помощью высокочастотных радиоволн по всей стране. Это было необходимо для радио- и телевещания, а также для связи. Поэтому с 1961 по 1964 год в центре Лондона была построена башня BT Tower, которая могла передавать сигналы на ретрансляционные станции за пределами Лондона, а оттуда — по всей стране.

BT Tower в 2025 году Фото: Wikipedia

8 октября 1965 года здание было открыто премьер-министром Гарольдом Вильсоном. Помимо телекоммуникационного оборудования, 37 этажей башни включали смотровую площадку, коктейльный зал и вращающийся ресторан. Смотровая площадка привлекала 50 000 посетителей в неделю. Тем временем эксклюзивный ресторан Top of the Tower посещали разные знаменитости, политики и члены королевской семьи.

Но башня BT Tower официально оставалась государственной тайной. Это объяснялось тем, что она служила не только гражданским центром связи, но была связующим звеном засекреченной сети микроволновой ретрансляции Backbone, разработанной Министерством обороны Великобритании. Эта система служила жизненно важным каналом связи между стратегическими правительственными объектами, военными базами и региональными центрами власти в случае ядерного удара по Великобритании.

В 2023 году башня была продана кампанией BT Group компании MCR Hotels, которая должна к 2033 году создать в знаменитой лондонской башне отель Фото: New Atlas

Только в 1993 году, после окончания холодной войны политики подтвердили, как это ни парадоксально, что BT Tower действительно существует и находится в Лондоне. Также был указан официальный адрес башни — Кливленд-стрит, 60. То есть это здание через 30 лет после появления было официально рассекречено.

Появление спутниковой и оптоволоконной связи фактически привело к тому, что башня BT Tower стала не нужна. В 2023 году башня была продана кампанией BT Group компании MCR Hotels, которая должна к 2033 году создать в знаменитой лондонской башне отель.

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