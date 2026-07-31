Ракета SpaceX вивела в космос секретний американський супутник-шпигун: що відомо (відео)

Компанія SpaceX припинила пряму трансляцію запуску незабаром після повернення першого ступеня ракети Falcon 9 на вимогу Національного управління військово-космічної розвідки США.

У четвер, 30 липня, у космос було запущено нову секретну місію Національного управління військово-космічної розвідки США. Відомо, що це один із супутників великої групи розвідувальних космічних апаратів, пише Space.

Частково багаторазова ракета Falcon 9 компанії SpaceX вивела в космос новий шпигунський супутник під назвою NROL-95 для Національного управління військово-космічної розвідки США. Запуск відбувся з космодрому на мисі Канаверал у Флориді

Про місію NROL-95 відомо дуже мало. Розвідувальне агентство США не надало жодних подробиць щодо цього секретного космічного апарата чи його діяльності.

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Компанія SpaceX припинила пряму трансляцію запуску незабаром після повернення першого ступеня ракети Falcon 9 на вимогу агента. Перший ступінь ракети повернувся на Землю через 8,5 хвилин. Відомо, що це був сьомий запуск для саме цього ступеня ракети Falcon 9.

NROL-95 — це вже четвертий шпигунський супутник США, запущений у космос у 2026 році. У січні було запущено супутник NROL-105, у травні — NROL-172, у червні — NROL-179. Усі три супутники були виведені на орбіту за допомогою ракети Falcon 9, але запуски здійснювалися з космодрому Ванденберг у Каліфорнії.

Відомо, що всі чотири супутники становлять основу майбутнього угруповання американських розвідувальних супутників, яке складатиметься із сотень космічних апаратів на навколоземній орбіті.

Національне управління військово-космічної розвідки США представило емблему місії NROL-95 Фото: space.com

Національне управління військово-космічної розвідки США представило емблему місії NROL-95. На ній зображено хорька, що ричить, на тлі нічного неба, а внизу є напис: "Ми — чемпіони".

Згідно із заявою розвідувального агентства США, "хорек уособлює спритність і витривалість, а це ключові якості для досліджень. Його оскал і яскраві очі відображають дух перемоги у світі, де рішучість поєднується з пригодами. Фраза "Ми — чемпіони" відображає товариськість і гордість, які поділяють учасники цієї місії".

В принципі, це типовий опис секретної місії, з якого неможливо зробити жодних висновків щодо її подальших цілей.

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