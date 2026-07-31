Ракета SpaceX отправила в космос секретный американский спутник-шпион: что известно (видео)

Компания SpaceX прервала прямую трансляцию запуска вскоре после возвращения первой ступени ракеты Falcon 9 по требованию Национального управления военно-космической разведки США.

В четверг, 30 июля, в космос была отправлена новая секретная миссия Национального управления военно-космической разведки США. Известно, что это один из спутников крупной группировки разведывательных космических аппаратов, пишет Space.

Частично многоразовая ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела в космос новый спутник-шпион под названием NROL-95 для Национального управления военно-космической разведки США. Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал во Флориде

О миссии NROL-95 известно очень мало. Разведывательное агентство США не предоставило никаких подробностей о данном секретном космическом аппарате или его деятельности.

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Компания SpaceX прервала прямую трансляцию запуска вскоре после возвращения первой ступени ракеты Falcon 9 по требованию агента. Первая ступень ракеты вернулась на Землю через 8,5 минут. Известно, что это был седьмой запуск для этой конкретной ступени ракеты Falcon 9.

NROL-95 — это уже четвертый спутник-шпион США, отправленный в космос в 2026 году. В январе был запущен спутник NROL-105, в мае — NROL-172, в июне- NROL-179. Все три спутника были выведены на орбиту с помощью ракеты Falcon 9, но запуски осуществлялись с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

Известно, что все четыре спутника являются основой для будущей группировки американских разведывательных спутников, которая будет состоять из сотен космических аппаратов на околоземной орбите.

Национальное управление военно-космической разведки США представило эмблему миссии NROL-95 Фото: space.com

Национальное управление военно-космической разведки США представило эмблему миссии NROL-95. На ней изображен рычащий хорек на фоне ночного неба, а внизу есть надпись: "Мы — чемпионы".

Согласно заявлению разведывательного агентства США, "хорек олицетворяет ловкость и выносливость, а это ключевые качества для исследования. Его оскал и яркие глаза отражают дух победы в мире, где решительность встречается с приключениями. Фраза "Мы — чемпионы" отражает товарищество и гордость, разделяемые участниками этой миссии".

В принципе это ожидаемое описание секретной миссии, из которого нельзя сделать никаких выводов относительно ее дальнейших целей.

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