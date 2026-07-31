Такое бывает раз в 1000 лет: приближается огромный астероид, планируется посадка на него

Сразу несколько космических аппаратов будут изучать с близкого расстояния астроид Апофис, который должен был врезаться в нашу планету.

В 2029 году на более близком расстоянии от Земли, чем находятся некоторые спутники, окажется астероид Апофис шириной 340 метров. Три космических агентства отправят к нему свои космические аппараты для исследования. Запланирована даже посадка на поверхность астероида, который должен был врезаться в нашу планету, пишет Scientific American.

Астероид Апофис обнаружили в 2004 году и первоначальные исследования показали, что он имеет очень высокие шансы столкнуться с Землей в 2029 году. Через несколько лет выяснилось, что такие шансы равны нулю. Тем не менее 13 апреля 2029 года произойдет событие, которое случается раз в тысячу лет, говорят астрономы. Астероид такого размера будет находится очень близко к Земле по космическим меркам. Фактически, его будет отделять от нашей планеты расстояние в 32 000 километров. Это даже меньше, чем расстояние, на котором находятся некоторые спутники. Поэтому ученые решили провести уникальное исследование астероида, которое поможет раскрыть его природу, а также улучшит подготовку к защите от потенциального столкновения с другими астероидами.

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NASA планирует изучить Апофис с близкого расстояния с помощью космического аппарата OSIRIS-APEX. Но зонд будет это делать примерно через месяц после его сближения с Землей.

Астероид Апофис обнаружили в 2004 году и первоначальные исследования показали, что он имеет очень высокие шансы столкнуться с Землей в 2029 году Фото: space.com

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и Европейское космическое агентство отправят на японской ракете H3 два космических аппарата в 2028 году: DESTINY+ и Ramses. Первый зонд приблизится к астероиду за несколько недель до того, как он окажется близко к Земле. Аппарат пролетит мимо астероида со скоростью 1,5 километра в секунду и проведет предварительные исследования. После этого DESTINY+ направится изучать астероид Фаэтон, который, как считается, создал метеорный поток Геминиды.

Аппарат Ramses должен провести более глубокое изучение астероида Апофис, определить его состав, точную орбиту, а также изучить особенности его поверхности. Он приблизится к Апофису на расстояние до 1 км. На борту Ramses будет находится два меньших зонда, один из которых совершит посадку на Апофис. Там он будет отслеживать приливные силы гравитационного поля Земли, распространяющиеся по Апофису, предоставляя ученым беспрецедентную возможность заглянуть внутрь астероида.

Астрономы считают, что гравитация Земли должна повлиять на астероид Апофис таким образом, что может изменить его поверхность и внутреннюю часть. Понимание того, как гравитация Земли влияет на крупные астероиды поможет разработать стратегии защиты нашей планеты от потенциального столкновения с другими огромными космическими камнями.

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