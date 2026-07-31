Таке трапляється раз на 1000 років: наближається величезний астероїд, планується посадка на нього

Одразу кілька космічних апаратів досліджуватимуть з близької відстані астероїд Апофіс, який мав зіткнутися з нашою планетою.

У 2029 році на відстані, ближчій до Землі, ніж деякі супутники, опиниться астероїд Апофіс шириною 340 метрів. Три космічні агентства відправлять до нього свої космічні апарати для дослідження. Заплановано навіть посадку на поверхню астероїда, який мав врізатися в нашу планету, пише Scientific American.

Астероїд Апофіс було виявлено у 2004 році, і перші дослідження показали, що ймовірність його зіткнення із Землею у 2029 році дуже висока. Через кілька років з'ясувалося, що такі шанси дорівнюють нулю. Проте 13 квітня 2029 року відбудеться подія, яка трапляється раз на тисячу років, кажуть астрономи. Астероїд такого розміру буде знаходитися дуже близько до Землі за космічними мірками. Фактично, його від нашої планети відділятиме відстань у 32 000 кілометрів. Це навіть менше, ніж відстань, на якій перебувають деякі супутники. Тому вчені вирішили провести унікальне дослідження астероїда, яке допоможе розкрити його природу, а також покращить підготовку до захисту від потенційного зіткнення з іншими астероїдами.

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NASA планує дослідити Апофіс з близької відстані за допомогою космічного апарата OSIRIS-APEX. Однак зонд зробить це приблизно через місяць після його зближення із Землею.

Астероїд Апофіс було виявлено у 2004 році, і перші дослідження показали, що ймовірність його зіткнення із Землею у 2029 році дуже висока Фото: space.com

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) та Європейське космічне агентство у 2028 році запустять на японській ракеті H3 два космічні апарати: DESTINY+ та Ramses. Перший зонд наблизиться до астероїда за кілька тижнів до того, як той опиниться поблизу Землі. Апарат пролетить повз астероїд зі швидкістю 1,5 кілометра на секунду та проведе попередні дослідження. Після цього DESTINY+ вирушить досліджувати астероїд Фаетон, який, як вважається, породив метеорний потік Гемініди.

Апарат "Ramses" має провести більш детальне дослідження астероїда Апофіс, визначити його склад, точну орбіту, а також дослідити особливості його поверхні. Він наблизиться до Апофіса на відстань до 1 км. На борту "Ramses" будуть два менші зонди, один із яких здійснить посадку на Апофіс. Там він відстежуватиме приливні сили гравітаційного поля Землі, що поширюються по Апофісу, надаючи вченим безпрецедентну можливість зазирнути всередину астероїда.

Астрономи вважають, що гравітація Землі має вплинути на астероїд Апофіс таким чином, що це може змінити його поверхню та внутрішню частину. Розуміння того, як гравітація Землі впливає на великі астероїди, допоможе розробити стратегії захисту нашої планети від потенційного зіткнення з іншими величезними космічними каменями.

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