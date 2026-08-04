Ракета SpaceX завтра врежется в Луну: ученые выяснили, почему это произойдет (фото)

Предполагалось, что ракета Falcon 9 не погибнет на Луне, но вмешались непредвиденные обстоятельства.

В среду, 5 августа, примерно в 9:35 по Киеву верхняя ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX врежется в Луну и создаст кратер диаметром примерно 27 метров. Ступень ракеты вращалась вокруг Земли с января 2025 года, но солнечная активность и гравитационные силы изменили траекторию ее движения, пишет Space.

Ракета Falcon 9 в январе 2025 года отправила космос два лунных посадочных модуля: Blue Ghost американской компании Firefly Aerospace и Resilience японской компании ispace. Первый совершил мягкую посадку на Луну и провел научные исследования, а второй разбился при посадке.

Один из первых снимков модуля Blue Ghost на Луне Фото: space.com

Falcon 9 – это частично многоразовая ракета. Нижняя ступень после запуска возвращается обратно на Землю, а верхняя остается в космосе. Обычно компания SpaceX спускает эти ступени с орбиты в атмосферу, где они сгорают. Но во время запуска в космос двух лунных посадочных модулей у верхней ступени ракеты Falcon 9 закончилось топливо.

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Так выглядит верхняя ступень ракеты Falcon 9 Фото: SpaceX

Согласно исследованию, опубликованному на сервере препринтов arXiv, верхняя ступень ракеты Falcon 9 весом 4000 кг осталась на высокой околоземной орбите и вращалась близко к Луне. Компания SpaceX сделала все возможное, чтобы обломок космического мусора остался на стабильной околоземной орбите, но влияние активности Солнца и гравитация Луны изменили траекторию движения верхней ступени ракеты, сообщают ученые. Поэтому ракета упадет на Луну 5 августа.

Столкновение с Луной произойдет на освещенной Солнцем стороне спутника Земли, но его увидят, вероятно, только астрономы в хорошие телескопы.

На снимке отмечено место падения ракеты Falcon 9 на поверхность Луны Фото: Live Science

Авторы исследования говорят, что данное столкновение даст возможность лучше понять опасности, которые космический мусор представляет для будущей базы на Луне и астронавтов.

NASA планирует в течение ближайших 10 лет построить базу на Луне в рамках программы "Артемида", где длительное время будут жить астронавты. По словам ученых, сейчас SpaceX совместно с NASA изучает способы снизить риски падения ракет на Луну в будущем.

Falcon 9, которая врежется в Луну 5 августа, станет не первой ракетой, которая это сделала. Более 50 лет назад во время лунной программы NASA "Аполлон" третья ступень ракеты "Сатурн V" несколько раз падала на поверхность Луны. В 2022 году на Луне образовался новый кратер после падения верхней ступени китайской ракеты "Чанчжэн 3С", которая кружила вокруг Земли с 2014 года.

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