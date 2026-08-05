"Конец света" ожидают на следующей неделе: в один день произойдут 3 космических события

В социальных сетях появились опасения по поводу наступления “конца света”, ведь 12 августа 2026 года произойдут сразу три астрономических явления. Ученые отреагировали на эту панику.

Социальные сети наполнились предсказания о том, что уже 12 августа может наступить "конец света" из-за того, что с разницей в несколько часов произойдут сразу три крупных астрономических события. Это полное солнечное затмение, пик метеорного потока Персеиды и парад шести планет Солнечной системы, пишет Express.

Некоторые пользователи социальных сетей утверждают, что появление сразу трех астрономических явлений в один день не является случайностью и 12 августа может наступить "конец света". В социальных сетях прогнозируют "перезагрузку Вселенной", "зомби-апокалипсис" и масштабную планетарную катастрофу. Некоторые пользователи даже вспоминают древних майя, которые считали одновременное появление затмения и "падающих звезд" признаком "конца света".

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Несмотря на ажиотаж в социальных сетях, ученые говорят, что нет никаких научных доказательств, связывающих эти три события или указывающих на то, что они являются признаком какой-либо катастрофы. Ученые настаивают, что появления трех астрономически явлений в один день является просто совпадением.

Полное солнечное затмение произойдет 12 августа 2026 года Фото: IFLS

Жители Европы увидят полное солнечное затмение впервые за 27 лет. Важно отметить, что на большей части Европы, в том числе и в Украине, будет видно только частичное солнечное затмение. Полное солнечное затмение будет видно в некоторых регионах Исландии, Испании и Португалии. Полное солнечное затмение 12 августа 2026 года наступит в 20:45 по киевскому времени.

Полное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, закрывая собой солнечный диск. Частичное затмение означает, что Солнце будет закрыто Луной не полностью.

Примерно с 23.00 по Киеву 12 августа до примерно 4 утра 13 августа можно будет наблюдать пик метеорного потока Персеиды. Очень часто метеорные потоки называют "падающими звездами". Метеорный поток Персеиды получил свое название от созвездия Персея, ведь кажется, что он приходит именно со стороны этого созвездия. Персеиды – это обломки кометы Свифта-Таттла, через которые Земля проходит каждый год. Наибольшая активность метеорного потока ожидается ближе к рассвету, когда в небе можно будет увидеть падение до 100 метеоров в час.

Метеорный поток Персеиды Фото: space.com

Третьим событием станет парад шести планет Солнечной системы, когда Меркурий, Юпитер, Марс, Сатурн, Уран и Нептун появятся вместе практически на одной линии на небе. Лучше всего такое выравнивание планет будет видно за 30-60 минут до рассвета в ночь с 12 на 13 августа.

Марс и Сатурн должны быть видны невооруженным глазом, Меркурий и Юпитер будет сложнее заметить, поскольку они будут находиться низко над восточным горизонтом незадолго до восхода солнца. Для наблюдения Урана понадобится бинокль, а для наблюдения Нептуна — телескоп.

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