Огромный астероид приближается к Земле: ученые опасаются серьезных последствий
Астероид Апофис не врежется в нашу планету, но все же столкновение на орбите может произойти.
В апреле 2029 года 370-метровый астероид Апофис приблизится к Земле на расстояние менее 32 000 километров. Такое сближение крупных астероидов бывает очень редко. Ученые уверены, что космический камень не столкнется с нашей планетой и все же другое столкновение на орбите может произойти. Ученые опасаются этого сценария. Исследование опубликовано в журнале The Planetary Science Journal, пишет ScienceAlert.
Астероид Апофис, пролетая на близком расстоянии от Земли, будет подвергаться сильному воздействию гравитации нашей планеты, что может изменить его вращение, потенциально вызвать оползни и даже землетрясения. Эти события могут обнажить его внутреннюю горную породу и позволить ученым изучить космический камень как никогда раньше. Для этого NASA и Европейское космическое агентство отправят зонды, которые изучат Апофис с близкого расстояния.
Но расчеты авторов исследования показывают, что крупный космический камень может столкнуться с обломками космического мусора, который находится на высокой околоземной орбите.
Хотя большая часть космического мусора находится на высоте ниже 32 000 км, к удивлению исследователей, существует реальная вероятность того, что что-то на геостационарной орбите столкнется с Апофисом.
Проблема не в том, что обломок космического мусора может изменить траекторию полета астероида, а в том, что он может вызвать структурные изменения в астероиде. Неожиданное столкновение на орбите может значительно затруднить определение того, какие изменения на астероиде были вызваны гравитацией нашей планеты, а какие – столкновением с космическим мусором.
Это может привести к неверной интерпретации полученных данных, а значит уникальная возможность изучить влияние Земли на астероид может быть потеряна, говорят ученые.
Исследователи подчеркивают, что шансы на то, что столкновение с космическим мусором приведет к падению Апофиса на Землю практически равны нулю.
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