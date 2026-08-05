Огромный астероид приближается к Земле: ученые опасаются серьезных последствий

Астероид Апофис не врежется в нашу планету, но все же столкновение на орбите может произойти.

В апреле 2029 года 370-метровый астероид Апофис приблизится к Земле на расстояние менее 32 000 километров. Такое сближение крупных астероидов бывает очень редко. Ученые уверены, что космический камень не столкнется с нашей планетой и все же другое столкновение на орбите может произойти. Ученые опасаются этого сценария. Исследование опубликовано в журнале The Planetary Science Journal, пишет ScienceAlert.

Траектория движения астероида Апофис

Астероид Апофис, пролетая на близком расстоянии от Земли, будет подвергаться сильному воздействию гравитации нашей планеты, что может изменить его вращение, потенциально вызвать оползни и даже землетрясения. Эти события могут обнажить его внутреннюю горную породу и позволить ученым изучить космический камень как никогда раньше. Для этого NASA и Европейское космическое агентство отправят зонды, которые изучат Апофис с близкого расстояния.

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Но расчеты авторов исследования показывают, что крупный космический камень может столкнуться с обломками космического мусора, который находится на высокой околоземной орбите.

Хотя большая часть космического мусора находится на высоте ниже 32 000 км, к удивлению исследователей, существует реальная вероятность того, что что-то на геостационарной орбите столкнется с Апофисом.

Проблема не в том, что обломок космического мусора может изменить траекторию полета астероида, а в том, что он может вызвать структурные изменения в астероиде. Неожиданное столкновение на орбите может значительно затруднить определение того, какие изменения на астероиде были вызваны гравитацией нашей планеты, а какие – столкновением с космическим мусором.

Это может привести к неверной интерпретации полученных данных, а значит уникальная возможность изучить влияние Земли на астероид может быть потеряна, говорят ученые.

Исследователи подчеркивают, что шансы на то, что столкновение с космическим мусором приведет к падению Апофиса на Землю практически равны нулю.

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