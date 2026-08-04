Таких нет в Солнечной системе: 7 самых удивительных планет, обнаруженных за последние годы

Некоторые планеты, обнаруженные вне Солнечной системы, действительно удивляют и заставляют ученых переосмыслить понимание планетарной эволюции.

На сегодня астрономы подтвердили существование более 6000 планет вне Солнечной системы. Некоторые из этих миров заставляют ученых пересмотреть свои представления о том, какие могут быть планеты во Вселенной. Сейчас астрономы начинают понимать, как формируются планеты, как они умирают, что содержат их атмосферы и могут ли какие-либо из них потенциально быть пригодными для жизни. Вот семь самых удивительных планет, обнаруженных за последние годы, пишет Interesting Engineering.

Бета Живописца d: планета, которая скрывалась 11 лет

Бета Живописца d отмечена стрелкой Фото: space.com

Астрономы в июле 2026 года объявили о том, что они обнаружили самую тусклую планету среди всех известных. Газовый гигант Бета Живописца d, который находится на расстоянии 63 световых года от нас, 11 лет скрывался в архивных данных. Этот мир в 100 более тусклый, чем соседняя планета Бета Живописца b. Звездная система Бета Живописца теперь является лишь второй, в которой было получено более двух прямых изображений планет.

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BD+05 4868 Ab: планета, которая распадается на части

BD+05 4868 Ab. Иллюстрация Фото: ScienceAlert

Каменистая планета BD+05 4868 Ab, которая немного меньше Земли по размеру, была обнаружена в 2025 году. Она находится на расстоянии 140 световых лет от нас. Эта планета находится так близко к своей звезде, что разрушается под влиянием ее тепла. BD+05 4868 Ab находится в 20 раз ближе к своей звезде, чем планета Меркурий к Солнцу. Горные породы отрываются от планеты и создают хвост, похожий на кометный, который протирается на миллионы километров в космос.

WISPIT-2 b: планета, которая еще формируется

Планета WISPIT 2b формируется в протопланетном диске. Фотография телескопа VLT Фото: space.com

Астрономы находят большинство планет уже в полностью сформированном состоянии. Но планета WISPIT-2 b, обнаруженная в 2025 году, все еще формируется в протопланетном диске своей звезды, состоящем из пыли и газа. Этот мир предоставил астрономам одни из самых лучших данных о процессе формирования планет.

TOI-561 b: планета, бросившая вызов ожиданиям

TOI-561 b. Иллюстрация Фото: space.com

Каменистая планета TOI-561 b — это очень горячая супер-Земля. Планета находится на расстоянии 280 световых лет от нас. Планета находится так близко к своей звезде, что ее орбитальный период составляет всего 11 земных часов. Поверхность планеты нагревается так сильно, что там существую океаны и расплавленной горной породы.

Недавние наблюдения показали, что этот мир может иметь атмосферу, несмотря то, что она должна была исчезнуть уже давно, как предполагали астрономы, из-за огромного тепла звезды.

2M1510 (AB) b: планета Татуин из "Звездных войн"

В фильме "Звездные войны" планета Татуин вращается вокруг двух звезд. Реальным примером такой планеты является мир под названием 2M1510 (AB) b, который находится на расстоянии 120 световых лет от нас и был обнаружен в прошлом году.

На самом деле 2M1510 (AB) b вращается вокруг двух коричневых карликов. Это так называемые неудачные звезды, потому что они так и не стали достаточно массивными, чтобы поддерживать термоядерный синтез водорода. Это открытие поставило под сомнение существующие теории формирования планет.

K2-18 b: планета, заставляющая ученых спорить о внеземной жизни

K2-18b. Иллюстрация Фото: New Scientist

Немногие планеты вызвали столько дискуссий, как K2-18 b. Это каменистый мир, похожий на Землю, расположенный в 124 световых годах от нас. По размеру эта планета примерно в 2,5 раза больше Земли.

За последние несколько лет астрономы провели тщательные исследования этой планеты, чтобы обнаружить признаки биологической активности. Считается, что планета покрыта огромным океаном из воды. Недавние наблюдения не показали наличие внеземной жизни, хотя дискуссии по этому поводу продолжаются.

L 98-59 d: вулканическая планета, которой нет в Солнечной системе

В 2024 году астрономы обнаружили планету L 98-59 d, которая находится примерно в 35 световых годах от Земли. Считается, что этот каменистый мир имеет атмосферу, наполненную серой, а ее поверхность покрывает глобальный океан из расплавленной магмы.

В отличие от Земли, где вулканы сконцентрированы в определенных местах, считается, что планета L 98-59 d вся покрыта вулканами. Таким образом этот мир скорее похож на спутник Юпитера Ио, где на поверхности находится больше всего вулканов в Солнечной системе. Но таких планет нет в Солнечной системе.

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