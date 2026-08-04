24 часа в воздухе без пересадок: самые длинные пассажирские авиарейсы в мире

Пассажирские авиаперелеты на длинные расстояния без пересадок становятся все более распространенными благодаря инновациям в конструкции самолетов и увеличению запаса топлива.

Всего 10 лет назад только одна авиакомпания предлагала перелет в один конец продолжительностью более 17 часов. Теперь пассажиры во всем мире пользуются сотнями дальних авиарейсов, с помощью которых они могут попасть в пункт назначения без пересадок. Вот некоторые из самых длинных пассажирских авиарейсов в мире, пишет Popular Science.

Мельбурн (Австралия) — Тулуза (Франция): 24 часа 24 минуты

В конце июля австралийская авиакомпания Qantas установила новый рекорд дальности авиарейса. Новый самолет Airbus A350-1000ULR прошел ключевое испытание и в следующем году сможет доставлять пассажиров из Австралии в США и Европу без пересадок. 23 июля самолет вылетел из Мельбурна, Австралия, а 24 июля приземлился в Тулузе, Франция, преодолев расстояние в 23 000 км. Таким образом полет продолжался 24 часа 24 минуты. Прошлый рекорд был установлен на самолете Boeing 777-200LR Worldliner во время перегонного рейса из Гонконга в Лондон. Этот рейс длился 22 часа 42 минуты.

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Сингапур — Нью-Йорк, США: 18 часов 10 минут

Путешествие из Нью-Йорка в Сингапур занимает 19 часов и за это время самолет преодолевает более 15 000 км. Этот рейс стал возможен благодаря самолету Airbus A350-900 авиакомпании Singapore Airlines. Маршрут был запущен в 2021 году и теперь выполняется ежедневно.

Сингапур — Ньюарк, штат Нью-Джерси, США: 17 часов 50 минут

Пункт назначения при перелете из Сингапура, город Ньюарк, находится всего в часе езды Нью-Йорка. Этот рейс также выполняет компания Singapore Airlines на самолете Airbus A350-900. Перелет занимает от 17 часов 50 минут до 18 часов 30 минут, в зависимости погодных условий.

Окленд, Новая Зеландия — Нью-Йорк: 17 часов 30 минут

В последние годы Новая Зеландия переживает туристический бум благодаря туристам из США. Но добраться туда нелегко. Авиакомпания Air New Zealand немного упростила эту задачу в 2022 году, начав прямые рейсы между Нью-Йорком и Оклендом. Путешествие длиной более 14 000 км длится 17 часов 30 минут, если лететь в Новую Зеландию, и чуть более 16 часов, если лететь в США.

Перт, Австралия — Лондон, Великобритания: 17 часов 15 минут

До недавнего времени путешествие из Великобритании в Австралию длиной 14 500 км занимало несколько дней с пересадками. Ситуация изменилась в 2018 году, когда авиакомпания Qantas предложила прямой рейс из города Перт в Лондон и обратно. Перелет до Лондона занимает 17 часов 15 минут, а обратный полет на самолете Boeing 787 Dreamliner занимает чуть менее 17 часов.

Париж, Франция — Перт: 17 часов 20 минут

В 2024 году авиакомпания Qantas запустила первый прямой авиарейс, соединяющий Париж и Перт. Путешествие длиной 14 200 км на самолете Boeing 787-9 до Парижа занимает 17 часов 20 минут, до Австралии — немного меньше.

Доха, Катар — Окленд: 17 часов 15 минут

В 2018 году авиакомпания Qatar Airlines запустила прямой рейс между столицей Катара и крупнейшим городом Новой Зеландии. Тогда перелет, длившийся 17 часов 15 минут, был самым длинным в мире. Сейчас для этого рейса используется самолет Airbus A350-1000.

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — Окленд: 17 часов 10 минут

Авиакомпания Emirates Airlines предлагает прямой перелет из Дубая в Окленд на самолете Airbus A380-800 длительностью 17 часов 10 минут. Когда этот авиарейс только появился в 2016 году он был самым длинным пассажирским авиарейсом в мире. Это путешествия длиной 14 100 км.

Даллас, США — Сидней, Австралия: 17 часов

В 2011 году, авиакомпания Qantas начала выполнять прямой рейс из Далласа в Сидней. Путешествие длиной 13 700 км занимает 17 часов на борту самолета Airbus A380. Но обратный рейс занимает меньше времени — 15 часов 15 минут.

Шэньчжэнь, Китай — Мехико, Мексика: 16 часов

Это единственный авиарейс в этом списке, который включает Китай и любую страну Латинской Америки. В 2024 году китайская авиакомпания China Southern предложила новый рейс из города Шэньчжэнь в столицу Мексики. Путешествие длиной 14 000 км занимает 16 часов. Но этот рейс является прямым только при перелете из Китая в Мексику. Обратный рейс включает одну дозаправку в городе Тихуана, Мексика, хотя пассажиры остаются на борту.

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