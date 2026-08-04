24 години в повітрі без пересадок: найдовші пасажирські авіарейси у світі

Пасажирські авіаперельоти на великі відстані без пересадок стають дедалі поширенішими завдяки інноваціям у конструкції літаків та збільшенню запасу палива.

Лише 10 років тому лише одна авіакомпанія пропонувала переліт в один бік тривалістю понад 17 годин. Тепер пасажири по всьому світу користуються сотнями далеких авіарейсів, завдяки яким вони можуть дістатися до пункту призначення без пересадок. Ось деякі з найдовших пасажирських авіарейсів у світі, пише Popular Science.

Мельбурн (Австралія) — Тулуза (Франція): 24 години 24 хвилини

Наприкінці липня австралійська авіакомпанія Qantas встановила новий рекорд дальності авіарейсу. Новий літак Airbus A350-1000ULR пройшов ключове випробування і наступного року зможе доставляти пасажирів з Австралії до США та Європи без пересадок. 23 липня літак вилетів із Мельбурна (Австралія), а 24 липня приземлився в Тулузі (Франція), подолавши відстань у 23 000 км. Таким чином, політ тривав 24 години 24 хвилини. Попередній рекорд був встановлений на літаку Boeing 777-200LR Worldliner під час перегінного рейсу з Гонконгу до Лондона. Цей рейс тривав 22 години 42 хвилини.

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Сінгапур — Нью-Йорк, США: 18 годин 10 хвилин

Подорож із Нью-Йорка до Сінгапуру триває 19 годин, і за цей час літак долає понад 15 000 км. Цей рейс став можливим завдяки літаку Airbus A350-900 авіакомпанії Singapore Airlines. Маршрут було запущено у 2021 році, і тепер рейси виконуються щодня.

Сінгапур — Ньюарк, штат Нью-Джерсі, США: 17 годин 50 хвилин

Пункт призначення під час перельоту з Сінгапуру — місто Ньюарк — розташоване всього за годину їзди від Нью-Йорка. Цей рейс також виконує авіакомпанія Singapore Airlines на літаку Airbus A350-900. Переліт триває від 17 годин 50 хвилин до 18 годин 30 хвилин, залежно від погодних умов.

Окленд, Нова Зеландія — Нью-Йорк: 17 годин 30 хвилин

Останніми роками Нова Зеландія переживає туристичний бум завдяки туристам із США. Але дістатися туди нелегко. Авіакомпанія Air New Zealand дещо спростила це завдання у 2022 році, започаткувавши прямі рейси між Нью-Йорком та Оклендом. Подорож довжиною понад 14 000 км триває 17 годин 30 хвилин, якщо летіти до Нової Зеландії, і трохи більше 16 годин, якщо летіти до США.

Перт, Австралія — Лондон, Велика Британія: 17 годин 15 хвилин

Донедавна подорож із Великої Британії до Австралії, довжиною 14 500 км, тривала кілька днів із пересадками. Ситуація змінилася у 2018 році, коли авіакомпанія Qantas запропонувала прямий рейс із міста Перт до Лондона і назад. Переліт до Лондона триває 17 годин 15 хвилин, а зворотний рейс на літаку Boeing 787 Dreamliner — трохи менше 17 годин.

Париж, Франція — Перт: 17 годин 20 хвилин

У 2024 році авіакомпанія Qantas запустила перший прямий авіарейс, що з'єднує Париж і Перт. Подорож довжиною 14 200 км на літаку Boeing 787-9 до Парижа триває 17 годин 20 хвилин, до Австралії — трохи менше.

Доха, Катар — Окленд: 17 годин 15 хвилин

У 2018 році авіакомпанія Qatar Airlines запустила прямий рейс між столицею Катару та найбільшим містом Нової Зеландії. Тоді цей переліт, що тривав 17 годин 15 хвилин, був найдовшим у світі. Зараз для цього рейсу використовується літак Airbus A350-1000.

Дубай, Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) — Окленд: 17 годин 10 хвилин

Авіакомпанія Emirates Airlines пропонує прямий рейс із Дубая до Окленда на літаку Airbus A380-800 тривалістю 17 годин 10 хвилин. Коли цей авіарейс тільки з'явився у 2016 році, він був найдовшим пасажирським авіарейсом у світі. Це подорож довжиною 14 100 км.

Даллас, США — Сідней, Австралія: 17 годин

У 2011 році авіакомпанія Qantas розпочала виконання прямого рейсу з Далласа до Сіднея. Подорож довжиною 13 700 км триває 17 годин на борту літака Airbus A380. Але зворотний рейс триває менше — 15 годин 15 хвилин.

Шеньчжень, Китай — Мехіко, Мексика: 16 годин

Це єдиний авіарейс у цьому списку, який охоплює Китай і будь-яку країну Латинської Америки. У 2024 році китайська авіакомпанія China Southern запропонувала новий рейс із міста Шеньчжень до столиці Мексики. Подорож довжиною 14 000 км триває 16 годин. Але цей рейс є прямим лише під час перельоту з Китаю до Мексики. Зворотний рейс передбачає одну дозаправку в місті Тіхуана, Мексика, хоча пасажири залишаються на борту.

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