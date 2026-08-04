Таких немає в Сонячній системі: 7 найдивовижніших планет, виявлених за останні роки

Деякі планети, виявлені за межами Сонячної системи, справді дивують і змушують вчених переосмислити своє уявлення про планетарну еволюцію.

На сьогодні астрономи підтвердили існування понад 6000 планет поза Сонячною системою. Деякі з цих світів змушують вчених переглянути свої уявлення про те, якими можуть бути планети у Всесвіті. Зараз астрономи починають розуміти, як формуються планети, як вони гинуть, що містять їхні атмосфери та чи можуть якісь із них потенційно бути придатними для життя. Ось сім найдивовижніших планет, виявлених за останні роки, пише Interesting Engineering.

Бета Живописця d: планета, яка залишалася прихованою протягом 11 років

Бета Живописець d позначена стрілкою Фото: space.com

У липні 2026 року астрономи оголосили, що виявили найтьмянішу планету серед усіх відомих. Газовий гігант Бета Живописця d, який знаходиться на відстані 63 світлових років від нас, 11 років приховувався в архівних даних. Цей світ у 100 разів тьмяніший, ніж сусідня планета Бета Живописця b. Зоряна система Бета Живописця тепер є лише другою, в якій було отримано більше двох прямих зображень планет.

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BD+05 4868 Ab: планета, яка розпадається на частини

BD+05 4868 Ab. Ілюстрація Фото: ScienceAlert

Скеляста планета BD+05 4868 Ab, яка за розміром трохи менша за Землю, була виявлена у 2025 році. Вона розташована на відстані 140 світлових років від нас. Ця планета знаходиться так близько до своєї зірки, що руйнується під впливом її тепла. BD+05 4868 Ab знаходиться в 20 разів ближче до своєї зірки, ніж планета Меркурій до Сонця. Гірські породи відриваються від планети й утворюють хвіст, схожий на кометний, який простягається на мільйони кілометрів у космос.

WISPIT-2 b: планета, яка ще формується

Планета WISPIT 2b формується у протопланетному диску. Фотографія, зроблена телескопом VLT Фото: space.com

Астрономи виявляють більшість планет уже в повністю сформованому стані. Але планета WISPIT-2 b, виявлена у 2025 році, все ще формується в протопланетному диску своєї зірки, що складається з пилу та газу. Цей світ надав астрономам одні з найкращих даних про процес формування планет.

TOI-561 b: планета, яка перевершила всі очікування

TOI-561 b. Ілюстрація Фото: space.com

Скеляста планета TOI-561 b — це дуже гаряча супер-Земля. Планета розташована на відстані 280 світлових років від нас. Вона знаходиться настільки близько до своєї зірки, що її орбітальний період становить усього 11 земних годин. Поверхня планети нагрівається настільки сильно, що там існують океани розплавленої гірської породи.

Нещодавні спостереження показали, що ця планета може мати атмосферу, незважаючи на те, що, як припускали астрономи, вона мала б зникнути вже давно через величезне тепло зірки.

2M1510 (AB) b: планета Татуїн із "Зоряних воєн"

У фільмі "Зоряні війни" планета Татуїн обертається навколо двох зірок. Реальним прикладом такої планети є світ під назвою 2M1510 (AB) b, який розташований на відстані 120 світлових років від нас і був виявлений минулого року.

Насправді 2M1510 (AB) b обертається навколо двох коричневих карликів. Це так звані "невдалі" зірки, оскільки вони так і не стали достатньо масивними, щоб підтримувати термоядерний синтез водню. Це відкриття поставило під сумнів існуючі теорії формування планет.

K2-18 b: планета, яка змушує вчених сперечатися щодо позаземного життя

K2-18b. Ілюстрація Фото: гравитация

Мало які планети викликали стільки дискусій, як K2-18 b. Це скелястий світ, схожий на Землю, що розташований на відстані 124 світлових років від нас. За розміром ця планета приблизно в 2,5 рази більша за Землю.

Протягом останніх кількох років астрономи провели ретельні дослідження цієї планети, щоб виявити ознаки біологічної активності. Вважається, що планета вкрита величезним океаном з води. Нещодавні спостереження не виявили наявності позаземного життя, хоча дискусії з цього приводу тривають.

L 98-59 d: вулканічна планета, якої немає в Сонячній системі

У 2024 році астрономи виявили планету L 98-59 d, яка розташована приблизно за 35 світлових років від Землі. Вважається, що цей скелястий світ має атмосферу, наповнену сіркою, а його поверхню вкриває глобальний океан із розплавленої магми.

На відміну від Землі, де вулкани зосереджені в певних місцях, вважається, що планета L 98-59 d повністю вкрита вулканами. Таким чином, цей світ скоріше схожий на супутник Юпітера Іо, де на поверхні знаходиться найбільше вулканів у Сонячній системі. Але таких планет у Сонячній системі немає.

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