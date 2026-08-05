Величезний астероїд наближається до Землі: вчені побоюються серйозних наслідків

Астероїд Апофіс не вріжеться в нашу планету, але все ж зіткнення на орбіті може статися.

У квітні 2029 року 370-метровий астероїд Апофіс наблизиться до Землі на відстань менше ніж 32 000 кілометрів. Таке зближення великих астероїдів трапляється дуже рідко. Вчені впевнені, що космічний камінь не зіткнеться з нашою планетою, проте інше зіткнення на орбіті може статися. Вчені побоюються такого сценарію. Дослідження опубліковано в журналі The Planetary Science Journal, пише ScienceAlert.

Траєкторія руху астероїда Апофіс

Астероїд Апофіс, пролітаючи на близькій відстані від Землі, зазнаватиме сильного впливу гравітації нашої планети, що може змінити його обертання, потенційно спричинити зсуви та навіть землетруси. Ці події можуть оголити його внутрішню гірську породу та дозволити вченим дослідити космічний камінь як ніколи раніше. Для цього NASA та Європейське космічне агентство відправлять зонди, які дослідять Апофіс з близької відстані.

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Однак розрахунки авторів дослідження показують, що великий космічний камінь може зіткнутися з уламками космічного сміття, яке перебуває на високій навколоземній орбіті.

Хоча більша частина космічного сміття знаходиться на висоті нижче 32 000 км, на подив дослідників, існує реальна ймовірність того, що якийсь об’єкт на геостаціонарній орбіті зіткнеться з Апофісом.

Проблема полягає не в тому, що уламок космічного сміття може змінити траєкторію польоту астероїда, а в тому, що він може спричинити структурні зміни в астероїді. Несподіване зіткнення на орбіті може значно ускладнити визначення того, які зміни на астероїді були спричинені гравітацією нашої планети, а які — зіткненням із космічним сміттям.

Це може призвести до неправильної інтерпретації отриманих даних, а отже, унікальна можливість дослідити вплив Землі на астероїд може бути втрачена, зазначають вчені.

Дослідники наголошують, що ймовірність того, що зіткнення з космічним сміттям призведе до падіння Апофіса на Землю, практично дорівнює нулю.

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