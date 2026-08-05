Чому комарі кусають одних людей, а інших — ні: вчені знайшли відповідь

Згідно з дослідженням, комарі дійсно ретельно обирають жертву для укусу.

Деяких людей, здається, постійно кусають комарі, хоча комахи можуть повністю ігнорувати інших людей. Точно невідомо, чому так відбувається. Попередні дослідження припускали, що на вибір жертви укусу впливає поєднання шкірних бактерій та запаху тіла людини. Але тести проводилися лише на якомусь одному виді комарів. Вчені вирішили з’ясувати, чи справді є люди, яких комарі ніколи не кусають, або ж у різних видів комах просто різні смаки. Нове дослідження, опубліковане в журналі iScience, дає деякі відповіді. Вчені виявили, що кожен вид комарів віддає перевагу своїй власній унікальній суміші людських запахів, які їх приваблюють, пише Phys.

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Американські вчені провели експеримент за участю понад 100 добровольців. Їх попросили покласти руку в спеціальну камеру, де перебували три види комарів: Aedes aegypti, Aedes albopictus та Culex quinquefasciatus. Дослідники хотіли з’ясувати, яких людей обирають комарі, щоб їх укусити.

Вчені брали проби повітря навколо руки кожного учасника та аналізували хімічний склад запахів їхньої шкіри. Вони також брали мазки з рук учасників для ідентифікації видів шкірних бактерій.

Як показало дослідження, не існує людей, які завжди приваблюють усіх комарів. Жоден з учасників не увійшов до 10 % найбільш привабливих для всіх трьох видів. Комарі Aedes aegypti виявляли невелику перевагу до учасників чоловічої статі, але у двох інших видів статевих відмінностей не спостерігалося

Комарі Aedes aegypti та Culex quinquefasciatus рідше підлітали до людей, запах шкіри яких містив вищі рівні певних циклічних спиртів та рослинних ароматичних речовин, що часто зустрічаються в ефірних оліях.

Шкірні бактерії відіграють ключову роль у створенні запахів, що приваблюють комарів. Вони живляться потом і природними оліями, перетворюючи їх на запахи, які можуть відчувати комарі. Вчені виявили 246 різних типів шкірних бактерій у учасників дослідження. Три з них створюють запахи, які найчастіше приваблюють усі три види комарів.

У людей, які були найменш привабливими для комарів, спостерігався високий рівень бактерії Pseudomonas aeruginosa, яка була відсутня у добровольців, що були найбільш привабливими для комарів.

Таким чином, вчені трохи наблизилися до розуміння того, чому комарі обирають одних людей, щоб їх вкусити, а інших — ні.

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