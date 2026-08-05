Як люди зможуть пережити загибель Сонця та побачити кінець Всесвіту: вчені запропонували спосіб

Згідно з дослідженням, завдяки кільком інженерним проєктам людство могло б дожити до того моменту, коли зірки у Всесвіті почнуть згасати.

Сонце не існуватиме вічно, а отже, і наша планета в майбутньому також стане непридатною для життя. Автори нового дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, запропонували інженерні проєкти, які могли б допомогти мешканцям Землі пережити смерть Сонця, пише IFLScience.

Приблизно через 5 мільярдів років наше Сонце перетвориться на червоного гіганта, тобто воно збільшиться в розмірах і з часом поглине Землю. Потім воно перетвориться на тьмяну маленьку зірку — білого карлика. На жаль, Земля, ймовірно, стане непридатною для життя задовго до цього. Нові розрахунки показують, що океани випаруються через величезну спеку вже через 1,8 мільярда років. Також повністю зникне атмосфера. Через сто трильйонів років у Всесвіті перестануть утворюватися зірки, а ті, що є, почнуть згасати, і все зануриться в темряву та холод.

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Вчені вважають, що людство може пережити загибель Сонця і навіть стати свідком кінця Всесвіту, якщо створить певні захисні механізми. У дослідженні зазначено, що набагато вигідніше реалізувати ці інженерні проєкти, ніж переселитися на іншу планету в іншій зоряній системі через величезні відстані між зірками та необхідність неймовірної кількості ресурсів і енергії.

Щоб захиститися від згубного випромінювання та тепла Сонця, які в майбутньому ставатимуть інтенсивнішими, вчені пропонують блокувати сонячне світло в космосі. Для цього потрібно побудувати гігантський сонцезахисний екран радіусом 350 000 км, який слід розмістити в точці Лагранжа L1. Це точка гравітаційної рівноваги між Сонцем і Землею. Для забезпечення стабільності такого екрану пропонується створити вуглецевий трос довжиною 2 мільйони кілометрів із противагою.

Якщо Земля перестане отримувати достатню кількість сонячної енергії, її потрібно чимось замінити. Для цього пропонується використовувати термоядерний синтез, видобуваючи енергію в надрах газових гігантів Сонячної системи. Цю енергію можна передавати на Землю за допомогою мікрохвиль. Термоядерні реактори, розташовані на Юпітері, могли б використовувати гелій-4 і водень для створення термоядерної енергії.

Земля все одно буде поглинена Сонцем на стадії червоного гіганта, а отже, її потрібно перемістити, стверджують вчені. Найпростіше змінити орбіту Землі можна за допомогою зміни орбіти астероїдів і наближення їх до Землі, щоб вони передавали їй орбітальну енергію. Таким чином наша планета могла б переміститися далі від Сонця. Як альтернативу пропонується постійно направляти пучок частинок у космос, повільно змінюючи орбіту Землі протягом 100 мільйонів років.

"Якби такі захисні механізми були впроваджені та підтримувалися, життя на Землі могло б існувати у звичайному режимі протягом 100 трильйонів років", — зазначають вчені. Таким чином люди могли б побачити, як у Всесвіті поступово згасають зірки, і він вмирає.

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