Как люди смогут пережить смерть Солнца и увидеть конец Вселенной: ученые предложили способ

Согласно исследованию, с помощью нескольких инженерных проектов человечество могло бы дожить до того момента, когда звезды во Вселенной начнут угасать.

Солнце не будет существовать вечно, а потому и наша планета также в будущем станет непригодной для жизни. Авторы нового исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, предложили инженерные проекты, которые могли бы помочь жителям Земли пережить смерть Солнца, пишет IFLScience.

Примерно через 5 миллиардов лет наше Солнце превратится в красного гиганта, то есть оно вырастет в размерах и со временем поглотит Землю. Затем оно превратится в тусклую маленькую звезду – белого карлика. К сожалению, Земля, вероятно, станет непригодной для жизни задолго до этого. Новые расчеты показывают, что океаны испарятся из-за огромной жары уже через 1,8 миллиардов лет. Также полностью исчезнет атмосфера. Через сто триллионов лет во Вселенной перестанут формироваться звезды, а те что есть начнут угасать и все погрузиться во тьму и холод.

Відео дня

Ученые считают, что человечество может пережить гибель Солнца и даже увидеть смерть Вселенной, если создаст некоторые защитные механизмы. В исследовании сказано, что намного выгоднее создать эти инженерные проекты, чем переселиться на другую планету в другой звездной системе из-за огромных расстояний между звездами и необходимости невероятного количества ресурсов и энергии.

Чтобы защититься от гибельного излучения и тепла Солнца, которые в будущем будут становится интенсивнее, ученые предлагают блокировать солнечный свет в космосе. Для этого нужно построить гигантский солнцезащитный экран, радиусом 350 000 км, который нужно разместить в точке Лагранжа L1. Это точка гравитационного равновесия между Солнцем и Землей. Для поддержания стабильности такого экрана предлагается создать углеродный трос длиной 2 миллиона километров с противовесом.

Если Земля перестанет получать достаточное количество солнечной энергии, ее нужно чем-то заменить. Для этого предлагается использовать термоядерный синтез, добывая энергию в недрах газовых гигантах Солнечной системы. Эту энергию можно передавать на Землю с помощью микроволн. Термоядерные реакторы, расположенные на Юпитере, могли бы использовать гелий-4 и водород для создания термоядерной энергии.

Земля все равно будет поглощена Солнцем в стадии красного гиганта, а значит ее нужно переместить, говорят ученые. Проще всего изменить орбиту Земли можно с помощью изменения орбиты астероидов и отправки их ближе к Земле, которые передавали бы ей орбитальную энергию. Таким образом наша планета могла бы переместиться дальше от Солнца. В качестве альтернативы предлагается постоянно направлять пучок частиц в космос, медленно изменяя орбиту Земли в течение 100 миллионов лет.

"Если бы были внедрены и поддерживались такие защитные механизмы, жизнь на Земле могла бы существовать в обычном режиме в течение 100 триллионов лет", — говорят ученые. Таким образом люди могли бы увидеть, как во Вселенной постепенно гаснут звезды, и она умирает.

Другие новости науки