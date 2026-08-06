Що побачили вчені, коли некерована ракета SpaceX врізалася в Місяць (фото)

Астрономи поділилися першою інформацією, яку вони вже мають щодо наслідків удару уламка ракети Falcon 9 об поверхню Місяця.

5 серпня приблизно о 9:35 за київським часом верхній ступінь ракети Falcon 9 компанії SpaceX, яка півтора року перебувала в космосі, впала на Місяць. В результаті цього зіткнення утворилася гігантська хмара з місячного пилу, яка простягається на десятки кілометрів. Там було виявлено газоподібний натрій і літій, пише The Guardian.

Спостереження за допомогою Дуже великого телескопа (VLT) Європейської південної обсерваторії, розташованого в Чилі, підтвердили, що у Місяць врізався верхній ступінь ракети Falcon 9. Зіткнення з поверхнею Місяця відбулося на швидкості 8690 км/год.

Ракета впала неподалік від лінії термінатора Місяця, тобто межі між стороною, освітленою Сонцем, та зворотним боком. У результаті зіткнення утворилася величезна хмара місячного пилу. За словами Карла Шмідта, астронома Бостонського університету, розмір хмари пилу, що піднялася внаслідок удару, становив кілька десятків кілометрів.

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Червоним кольором позначено місце падіння ракети Falcon 9 Фото: The Guardian

Ця хмара була освітлена сонячним світлом, і протягом 5–7 хвилин її спостерігав телескоп VLT. Аналіз світла дозволив виявити в хмарі газоподібний натрій і літій.

Спектральні лінії натрію та літію в хмарі пилу, що утворилася після удару ракети Falcon 9 Фото: ESO

Шмідт зазначає, що натрій утворився з місячного ґрунту, а літій, ймовірно, — з верхнього ступеня ракети. Вчений зазначає, що це найперші дані про цю подію і потрібно почекати ще кілька днів, коли з’являться фотографії, зроблені зондами Lunar Reconnaissance Orbiter та Pathfinder Lunar Orbiter, які пролетять над місцем падіння ракети SpaceX.

Вчені хочуть з’ясувати розмір кратера, що утворився внаслідок удару, як падіння ракети змінило поверхню Місяця та що ще там сталося 5 серпня. Більш детальна інформація має з’явитися найближчим часом, повідомляють у NASA.

Ракета Falcon 9, частина якої врізалася в Місяць, у січні 2025 року відправила в космос два посадкові модулі, один із яких успішно приземлився на Місяці, а другий — розбився під час посадки. Верхній ступінь ракети Falcon 9 висотою 12 метрів і вагою 4 тонни півтора року перебував у космосі у вигляді космічного сміття.

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