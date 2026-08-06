Антибіотик, суперклей, мікрохвильовка: 7 випадкових наукових відкриттів, які змінили світ

Деякі наукові відкриття вчені роблять після довгих років досліджень та експериментів. Але деякі з них були зроблені абсолютно випадково.

6 серпня 1881 року народився британський мікробіолог Олександр Флемінг. Він відкрив перший у світі антибіотик — пеніцилін. Це та деякі інші наукові відкриття, про які зібрав інформацію журнал Фокус, були зроблені абсолютно випадково.

Пеніцилін

Олександр Флеммінг Фото: Wikipedia

У 1928 році Олександр Флемінг помітив, що на його чашках Петрі з колоніями стафілококових бактерій почали рости плісняві гриби. У пошуках колоній бактерій, які можна було б врятувати з уражених пліснявою, вчений помітив щось інтригуюче. Навколо плісняви бактерії не росли! Виявилося, що це рідкісний штам пліснявого гриба Penicillium notatum: він виділяє речовину, що пригнічує ріст бактерій. Таким чином було відкрито перший у світі антибіотик — пеніцилін.

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Рентгенівське випромінювання

Перший рентгенівський знімок людського організму. Кисть руки дружини Вільгельма Рентгена, Анни Берти Людвіг Фото: Wikipedia

У 1895 році німецький фізик Вільгельм Рентген працював з електронно-променевою трубкою. Незважаючи на те, що трубка була закрита, вчений помітив, що розташований поруч флуоресцентний екран світиться, коли трубка увімкнена, а в кімнаті темно. Промені якимось чином освітлювали екран.

Рентген намагався заблокувати ці промені різними предметами, але йому нічого не вдалося: промені проходили крізь предмети. Коли Рентген підніс руку до трубки, він помітив, що на зображенні, яке проектувалося на екран, видно його кістки. Таким чином було відкрито рентгенівське випромінювання, яке активно використовується в медицині.

Радіоактивність

Зображення фотопластинки Беккереля, яка була експонована випромінюванням солей урану Фото: Wikipedia

У 1896 році французький фізик Анрі Беккерель, заінтригований відкриттям рентгенівського випромінювання, вирішив дослідити зв’язок між ним і фосфоресценцією. Це властивість деяких речовин, яка змушує їх випромінювати світло.

Беккерель спробував отримати зображення на фотопластинках, використовуючи солі урану, які, як він сподівався, поглинуть енергію рентгенівського випромінювання від Сонця. Для експерименту було потрібно яскраве сонячне світло, але небо було похмурим. Коли Беккерель проявив фотопластинки, він виявив, що зображення все одно вийшли чіткими. Справа в тому, що уран випромінював радіоактивне випромінювання. Так було відкрито радіоактивність.

Інсулін

Відкриття, яке згодом дозволило виявити інсулін, відбулося випадково Фото: Getty Images

Відкриття, яке згодом дозволило виявити інсулін, відбулося випадково. У 1889 році німецькі вчені Оскар Мінковський та Йозеф фон Мерінг намагалися з'ясувати, як підшлункова залоза впливає на травлення, тому вони видалили її у здорової собаки. Пізніше вони помітили щось несподіване: навколо сечі прооперованої собаки почали кружляти мухи.

Аналіз сечі показав, що вона містить цукор. Вчені зрозуміли, що після видалення підшлункової залози у собаки розвинувся цукровий діабет. Але ці дослідники так і не з’ясували, що саме виробляє підшлункова залоза, яка регулює рівень цукру в крові. Лише на початку 1920-х років канадські вчені змогли виділити гормон підшлункової залози, який вони назвали "інсулін".

Мікрохвильова піч

Під час експериментів Спенсер з"ясував, що мікрохвильове випромінювання нагріває їжу Фото: blog.eldorado

У 1945 році Персі Спенсер, інженер компанії Raytheon, працював над проектом, пов’язаним із радаром. Під час тестування нової електронної лампи, або радіолампи, яка випромінює радіохвилі, вчений виявив, що шоколадний батончик у його кишені надто швидко розплавився. Під час експериментів Спенсер з’ясував, що мікрохвильове випромінювання нагріває їжу.

8 жовтня 1945 року компанія Raytheon подала заявку на патент на першу у світі мікрохвильову піч. Вона була випущена у 1947 році, важила 340 кг і мала висоту 168 см. Перша настільна мікрохвильова піч була представлена у 1965 році.

Тефлон

Найбільшу популярність тефлон здобув завдяки широкому застосуванню у виробництві посуду з антипригарним покриттям Фото: Wikipedia

Найбільшу популярність тефлон здобув завдяки широкому застосуванню у виробництві посуду з антипригарним покриттям. Цю речовину випадково відкрив американський хімік на ім’я Рой Планкетт. У 1938 році в лабораторії компанії DuPont він проводив дослідження нових холодоагентів. Однією з речовин, з якими експериментував Планкетт, був тетрафторетилен (ТФЕ).

Коли хімік повернувся, щоб відкрити балон, у якому зберігав цей газ, він із подивом виявив, що ТФЕ перетворився на загадковий білий порошок. Під час експериментів Планкетт виявив, що порошок не плавиться при високій температурі, має низьке поверхневе тертя, а також його неможливо розчинити в кислоті. Тетрафторетилен тепер відомий у всьому світі під назвою тефлон.

Суперклей

Американець Гаррі Кувер випадково винайшов суперклей Фото: wikipedia

Американець Гаррі Кувер винайшов суперклей випадково, під час експериментів зі створення прозорого пластику для оптичних прицілів до зброї під час Другої світової війни.

У 1942 році під час пошуку матеріалів для виготовлення прицілів Кувер відкрив речовину — ціаноакрилат. Ця речовина виявилася настільки клейкою, що викликала лише роздратування, оскільки склеювала все з усім. Тому Кувер відмовився від цієї речовини.

У 1951 році Кувер знову досліджував ціаноакрилат для використання у термостійкому покритті кабін реактивних літаків. Лише тоді він усвідомив комерційний потенціал цієї речовини. У 1958 році Кувер отримав патент на свій винахід. Ця неймовірно липка речовина всім відома як суперклей.