Антибиотик, суперклей, микроволновка: 7 случайных научных открытий, которые изменили мир

Некоторые научные открытия ученые совершают после долгих лет исследований и экспериментов. Но некоторые были сделаны совершенно случайно.

6 августа 1881 года родился британский микробиолог Александр Флеминг. Он обнаружил первый в мире антибиотик – пенициллин. Это и некоторые другие научные открытия, которые собрал Фокус, были сделаны совершенно случайно.

Пенициллин

Александр Флемминг Фото: Wikipedia

В 1928 году Александр Флеминг заметил, что на его чашках Петри с колониями бактерий стафилококка начали расти плесневые грибы. В поисках колоний бактерий, которые можно было бы спасти из зараженных плесенью, ученый заметил нечто интригующее. Вокруг плесени бактерии не росли! Оказалось, что это редкий штамм плесневого гриба Penicillium notatum: он выделяет вещество, подавляющее рост бактерий. Таким образом был обнаружен первый в мире антибиотик – пенициллин.

Відео дня

Рентгеновское излучение

Первый рентгеновский снимок человеческого организма. Кисть руки жены Вильгельма Рентгена Анны Берты Людвиг Фото: Wikipedia

В 1895 году немецкий физик Вильгельм Рентген работал с электронно-лучевой трубкой. Несмотря на то, что трубка была закрыта, ученый заметил, что расположенный рядом флуоресцентный экран светится, когда трубка включена и в комнате темно. Лучи каким-то образом освещали экран.

Рентген пытался блокировать эти лучи разными предметами, но у него ничего не получилось: лучи проходили сквозь предметы. Когда Рентген поднес руку к трубке, он заметил, что на изображении, проецируемом на экран, видны его кости. Таким образом было открыто рентгеновское излучение, которое активно используется в медицине.

Радиоактивность

Изображение фотопластинки Беккереля, которая была засвечена излучением солей урана Фото: Wikipedia

В 1896 году французский физики Анри Беккерель, заинтригованный открытием рентгеновского излучения, решил исследовать связь между ним и фосфоресценцией. Это свойство некоторых веществ, заставляющее их излучать свет.

Беккерель попытался получить изображение на фотопластинках, используя соли урана, которые, как он надеялся, поглотят энергию рентгеновского излучения от Солнца. Для эксперимента нужен был яркий солнечный свет, но небо было пасмурным. Когда Беккерель проявил фотопластинки, он обнаружил, что изображения все равно получились четкими. Дело в том, что уран выпустил радиоактивное излучение. Так была открыта радиоактивность.

Инсулин

Открытие, которое позже позволило обнаружить инсулин, произошло случайно Фото: Getty Images

Открытие, которое позже позволило обнаружить инсулин, произошло случайно. В 1889 году немецкие ученые Оскар Минковский и Йозеф фон Меринг пытались понять, как поджелудочная железа влияет на пищеварение, поэтому они удалили ее у здоровой собаки. Позже они заметили нечто неожиданное: вокруг мочи прооперированной собаки начали кружить мухи.

Анализ мочи показал, что она содержит сахар. Ученые поняли, что после удаления поджелудочной железы у собаки появился сахарный диабет. Но эти исследователи так и не выяснили, что именно вырабатывает поджелудочная железа, регулирующая уровень сахара в крови. Только в начале 1920-х годов канадские ученые смогли выделить гормон поджелудочной железы, который они назвали "инсулин".

Микроволновая печь

Во время экспериментов Спенсер выяснил, что микроволновое излучение нагревает еду Фото: blog.eldorado

В 1945 году Перси Спенсер, инженер компании Raytheon, работал над проектом, связанным с радаром. Во время тестирования новой электронной лампы или радиолампы, которая излучает радиоволны, ученый обнаружил, что шоколадный батончик в его кармане слишком быстро растаял. Во время экспериментов Спенсер выяснил, что микроволновое излучение нагревает еду.

8 октября 1945 года, компания Raytheon подала патент на первую в мире микроволновую печь. Она была выпущена в 1947 году, весила 340 кг и имела высоту 168 см. Первая настольная микроволновая печь была представлена ​​в 1965 году.

Тефлон

Наибольшую известность тефлон получил благодаря широкому применению в производстве посуды с противопригарным покрытием Фото: Wikipedia

Наибольшую известность тефлон получил благодаря широкому применению в производстве посуды с противопригарным покрытием. Это вещество было случайно обнаружено американским химиком по имени Рой Планкетт. В 1938 году в лаборатории компании DuPont он проводил исследование новых хладагентов. Одним из веществ, с которыми экспериментировал Планкетт, был тетрафторэтилен (ТФЭ).

Когда химик вернулся, чтобы открыть баллон, в котором хранил этот газ, он с удивлением обнаружил, что ТФЭ превратился в загадочный белый порошок. Во время экспериментов Планкетт обнаружил, что порошок не плавится при высокой температуре, обладает низким поверхностным трением, а также его нельзя растворить в кислоте. Тетрафторэтилен теперь известен во всем мире под названием тефлон.

Суперклей

Американец Гарри Кувер изобрел суперклей случайно Фото: wikipedia

Американец Гарри Кувер изобрел суперклей случайно, во время экспериментов по созданию прозрачного пластика для оптических прицелов для оружия во время Второй мировой войны.

В 1942 году во время поиска материалов для изготовления прицелов Кувер обнаружил вещество цианоакрилат. Это вещество оказалось таким клейким, что только вызывало раздражение, поскольку оно склеивало все со всем. Поэтому Кувер отказался от этого вещества.

В 1951 году, Кувер снова изучал цианоакрилат для использования в термостойком покрытии для кабин реактивных самолетов. Только тогда он осознал коммерческий потенциал данного вещества. В 1958 году Кувер получил патент на свое изобретение. Это невероятно липкое вещество всем известно, как суперклей.