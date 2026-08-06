Что увидели ученые, когда неуправляемая ракета SpaceX врезалась в Луну (фото)

Астрономы поделились первой информацией, которая у них уже есть относительно последствий удара обломка ракеты Falcon 9 о поверхность Луны.

5 августа примерно в 9:35 по киевскому времени верхняя ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая полтора года находилась в космосе, упала на Луну. В результате те столкновения образовалось гигантское облако из лунной пыли, которое тянется на десятки километров. Там были обнаружены газообразный натрий и литий, пишет The Guardian.

Наблюдения с помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории, расположенного в Чили, подтвердили, что в Луну врезалась верхняя ступень ракеты Falcon 9. Столкновение с лунной поверхностью произошло на скорости 8690 км/ч.

Ракета упала недалеко от линии терминатора Луны, то есть границы между освещенной Солнцем стороной и обратной стороной. В результате столкновения образовалось огромное облако лунной пыли. По словам Карла Шмидта, астронома Бостонского университета, размер облака поднятой в результате удара пыли составлял несколько десятков километров.

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Красным цветом отмечено место падения ракеты Falcon 9 Фото: The Guardian

Это облако было освещено солнечным светом и в течение 5-7 минут за ним наблюдал телескоп VLT. Анализ света позволил обнаружить в облаке газообразный натрий и литий.

Спектральные линии натрия и лития в облаке пыли, возникшем после удара ракеты Falcon 9 Фото: ESO

Шмидт говорит, что натрий образовался из лунной почвы, а литий, вероятно, из верхней ступени ракеты. Ученый говорит, что это самые первые данные об этом событии и нужно подождать еще несколько дней, когда появятся фотографии, сделанные зондами Lunar Reconnaissance Orbiter и Pathfinder Lunar Orbiter, которые пролетят над местом падения ракеты SpaceX.

Ученые хотят выяснить размер кратера, который образовался в результате удара, как падение ракеты изменило поверхность Луны и, что еще там произошло 5 августа. Более подробная информация должна появится в ближайшее время, сообщают в NASA.

Ракета Falcon 9, часть которой врезалась в Луну, в январе 2025 года отправила в космос два посадочных модуля, один из которых успешно приземлился на Луне, в второй – разбился при посадке. Верхняя ступень ракеты Falcon 9 высотой 12 метров и весом 4 тонны, полтора года находилась в космосе в виде космического мусора.

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