"Большой взрыв" NASA помог продлить жизнь космического аппарата "Вояджер-2": где он сейчас

Инженеры NASA смогли снизить нагрузку на генераторы, создающие электроэнергию, и это позволило продлить время работы трех оставшихся приборов зонда “Вояджер-2”.

Инженерам Лаборатории реактивного движения NASA удалось продлить срок службы трех приборов на борту космического аппарата "Вояджер-2", который уже 49 лет находится в космосе и уже давно покинул Солнечную систему. Продлить жизнь знаменитого зонда удалось благодаря операции по экономии энергии, получившей название "Большой взрыв", сообщает NASA.

Энергию для работы "Вояджер-2" получает от трех радиоизотопных термоэлектрических генераторов, которые превращают тепло от радиоактивного распада плутония-238 в электричество. Из-за постоянного истощения запасов плутония зонд теряет около 4 ватт энергии каждый год. Инженерам NASA ранее уже пришлось отключить некоторые системы аппарата и 7 из 10 научных приборов для экономии энергии.

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Сейчас "Вояджер-2", который находится на расстоянии примерно 25 миллиардов километров от Земли, имеет три прибора в рабочем состоянии Фото: NASA

Чтобы еще больше сэкономить энергию и не отключать в этом году еще один прибор инженеры провели операцию по энергосбережению. Они отключили некоторые энергоемкие устройства, и эта экономия энергии должна продлить работу трех оставшихся приборов еще как минимум на год.

Сейчас "Вояджер-2", который находится на расстоянии примерно 25 миллиардов километров от Земли, имеет три прибора в рабочем состоянии: магнитометр, прибор для изучения плазменных волн и детектор космических лучей. С их помощью аппарат изучает межзвездное пространство, куда он вышел в 2018 году.

"Вояджер-2" и "Вояджер-1", оба запущенные в 1977 году для исследования внешних планет Солнечной системы, являются единственными космическими аппаратами, которые передают данные о межзвездной среде. Инженеры NASA хотят провести позже в этом году операцию "Большой взрыв" и на зонде "Вояджер-1", чтобы продлить также как минимум на год работу его оставшихся двух из 10 приборов.

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