"Великий вибух" NASA допоміг продовжити життя космічного апарата "Вояджер-2": де він зараз

Інженери NASA змогли зменшити навантаження на генератори, що виробляють електроенергію, і це дозволило продовжити час роботи трьох приладів, що залишилися на зонді "Вояджер-2".

Інженерам Лабораторії реактивного руху NASA вдалося продовжити термін експлуатації трьох приладів на борту космічного апарата "Вояджер-2", який вже 49 років перебуває в космосі й давно покинув Сонячну систему. Продовжити термін експлуатації знаменитого зонда вдалося завдяки операції з економії енергії, що отримала назву "Великий вибух", повідомляє NASA.

"Вояджер-2" отримує енергію для роботи від трьох радіоізотопних термоелектричних генераторів, які перетворюють тепло, що виділяється під час радіоактивного розпаду плутонію-238, на електрику. Через постійне вичерпання запасів плутонію зонд втрачає близько 4 ват енергії щороку. Інженерам NASA раніше вже довелося відключити деякі системи апарату та 7 із 10 наукових приладів для економії енергії.

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Наразі "Вояджер-2", який перебуває на відстані приблизно 25 мільярдів кілометрів від Землі, має три прилади, що перебувають у робочому стані Фото: solar-system

Щоб ще більше заощадити енергію та не вимикати цього року ще один прилад, інженери провели заходи з енергозбереження. Вони вимкнули деякі енергоємні пристрої, і ця економія енергії має продовжити роботу трьох приладів, що залишилися, ще щонайменше на рік.

Наразі "Вояджер-2", який перебуває на відстані приблизно 25 мільярдів кілометрів від Землі, має три прилади, що перебувають у робочому стані: магнітометр, прилад для дослідження плазмових хвиль та детектор космічних променів. За їх допомогою апарат досліджує міжзоряний простір, куди він вийшов у 2018 році.

"Вояджер-2" і "Вояджер-1", обидва запущені в 1977 році для дослідження зовнішніх планет Сонячної системи, є єдиними космічними апаратами, які передають дані про міжзоряне середовище. Інженери NASA планують пізніше цього року провести операцію "Великий вибух" на зонді "Вояджер-1", щоб продовжити роботу двох із 10 приладів, що залишилися, щонайменше на рік.

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